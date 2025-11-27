Intenso tráfico en avenidas del norte de Guayaquil por Black Friday anticipado

Desde la madrugada de este jueves 27 de noviembre, usuarios hicieron fila en exteriores de locales para aprovechar ofertas

Un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, colapsó por la afluencia de compradores a un establecimiento comercial.

Las ofertas que lanzan los establecimientos comerciales en Guayaquil por el Black Friday han provocado que numerosos compradores se desplacen a distintas zonas de la ciudad para aprovechar los descuentos en productos y otras promociones.

Desde la madrugada de este jueves 27 de noviembre, ciudadanos formaron filas en los exteriores de los locales de Coral Hipermercados, en el norte de la ciudad, a la espera de que abrieran sus puertas para acceder a las ofertas.

Los primeros usuarios llegaron desde las 05:00 al local ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena. Ya a las 08:00, los exteriores del sitio estaba abarrotado de gente a la espera de la apertura. Una fila de vehículos se extendía por varios metros sobre el carril derecho.

Algunos estaban agolpados junto al portón de ingreso. "Vamos a aprovechar los descuentos, quiero comprar un televisor y un aire acondicionado. No me importa esperar lo que sea, quiero entrar y ver si hay otras opciones también. En la tarde me voy a recorrer otros locales para ver si encuentro más descuentos", comentó el ciudadano Javier Figueroa a EXPRESO.

Quejas por el tránsito pesado en la avenida Carlos Julio Arosemena

El tránsito en la avenida Carlos Julio Arosemena colapsó durante varios minutos en la mañana. En redes sociales, usuarios pidieron mayor atención por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para controlar el flujo de vehículos en ese tramo.

"Full tránsito avenida Carlos Julio Arosemena, por favor solo ví dos agentes deben poner conos y hacer un solo carril", señaló el usuario SubVives en X.

La fila de vehículos se extendía por lo menos en 500 metros sobre el carril derecho de esa avenida, por lo que solo quedó un carril habilitado para el paso de los automóviles. El mismo escenario se evidenció en la avenida del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos, junto a un establecimiento.

Ante la insistentes quejas de la ciudadanía, personal de la ATM acudió al sitio para controlar el flujo de vehículos. "Recordamos a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener la paciencia al circular y acatar las indicaciones del personal operativo", expuso la institución en una publicación en X.

📢Nuestros agentes se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad, gestionando el flujo vehicular ante el aumento de afluencia registrado en los centros comerciales durante esta jornada.



Recordamos a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito,… pic.twitter.com/Xj1MytpXui — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 27, 2025

