El puente que conecta La Aurora con Guayaquil, nuevamente a oscuras

Al menos 20 luminarias sobre el viaducto están dañadas; las quejas ciudadanas se replican en redes sociales

Foto referencial del puente que conecta la autopista Narcisa de Jesús con la parroquia dauleña La Aurora.

Un problema que persiste en La Aurora. Residentes de urbanizaciones ubicadas en esa parroquia de Daule han señalado el mal estado de las luminarias sobre el puente que conecta La Joya con la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.

A través de redes sociales, ciudadanos han compartido videos en el que se muestra el daño en las luces sobre el viaducto. Hay al menos 20 luminarias que no funcionan, dejando en oscuridad gran parte de la estructura vial. El hecho fue evidenciado la noche del miércoles 26 de noviembre.

Las quejas ciudadanos no se hicieron esperar. "¿Hasta cuándo el puente que conecta La Joya con Guayaquil seguirá en penumbras? ¿Esperamos acaso un accidente o el incremento de robos por esta negligencia? Es momento de que las autoridades competentes asuman la responsabilidad y actúen de inmediato", expuso la cuenta Comunidad en La Aurora en X.

En esa red social, la usuaria @MCristy1101 se refirió a la percepción de inseguridad en ese viaducto debido al daño en las luminarias. "Está terrible, hoy me tocó caminar por ahí y la verdad es un temor a transitar, más aún sin ningún elemento policial haciendo ronda", expresó.

Reclamos en La Aurora sobre el daño en luces del puente: "No hay respuesta inmediata"

El ciudadano Luis Eduardo Alvarado también lamentó en X el daño en las luces sobre el puente que conecta La Joya con la autopista Narcisa de Jesús. "Otra vez la oscuridad, seguramente porque se robaron los cables...pero no hay respuesta inmediata. Es un peligro transitar por el puente", escribió.

Las quejas se replican en redes sociales. "Si se cobra altos impuestos y por varios años por este puente debería estar 100% operativo todo el tiempo y no solo por temporadas. Cualquier daño debe ser reparado de inmediato y si el daño es provocado se debe investigar y sancionar. Si se paga por un servicio es para recibirlo", expuso el usuario Ulises también en X.

También en el tramo de inicio del puente, en el lado de la autopista Narcisa de Jesús, se evidencian luminarias dañadas. Ante los videos que muestran estos hechos, la cuenta @181Responde del Municipio de Guayaquil contestó que el "requerimiento será derivado a las unidades competentes para su atención".

¿Hasta cuándo el puente que conecta #LaJoya con #Guayaquil seguirá en penumbras?

¿Esperamos acaso un accidente o el incremento de robos por esta negligencia?

Además de la reparación de las luminarias, la ciudadanía exige mayor presencia de agentes de la Policía Nacional para evitar robos y otros delitos en esa zona que conecta La Aurora y Guayaquil.

