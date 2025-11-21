Volcamiento de camión en La Aurora tras intento de asalto a conductor

El accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 21 de noviembre en la avenida León Febres Cordero

Un camión se volcó en la avenida León Febres Cordero, debajo del puente que conecta la parroquia La Aurora, en Daule, con la autopista Narcisa de Jesús, en Guayaquil.

Un accidente de tránsito se registró en la avenida León Febres Cordero, en la parroquia dauleña La Aurora, la mañana de este viernes 21 de noviembre.

Un camión se volcó debajo del puente que conecta la urbanización La Joya, en La Aurora, con la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. El hecho se registró minutos antes de las 06:30.

El pesado automotor transportaba bebidas y sufrió un percance cuando su conductor intentaba huir de asaltantes que lo venían persiguiendo, según contó al noticiero de Ecuavisa. Él se trasladaba desde la cabecera parroquial de La Aurora hacia el mercado de Montebello, en el noroeste de Guayaquil.

Producto del siniestro, en el que no se registraron fallecidos, tres carriles de la vía fueron cerrados al tránsito. Agentes distribuían el flujo vehicular incluso a través del carril de servicio. En esa zona se formaron atolladeros durante las tareas de remoción del camión.

La fila de vehículos que avanzaban lentamente se extendía por varios kilómetros, justo en una hora de alto flujo, cuando los residentes de urbanizaciones en esa zona de Daule se movilizan hacia sus trabajos o lleva a sus hijos a la escuela.

Otro accidente en la avenida León Febres Cordero

Otro camión estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la avenida León Febres Cordero, la noche del jueves 20 de noviembre. El hecho se registró cerca de las 21:00 a pocos metros de una urbanización ubicada en el kilómetro 14,5 de la vía.

Horas después, el camión que transportaba bebidas fue removido del sitio. No se registraron víctimas en este hecho, que alteró durante varios minutos el flujo vehicular en ese punto.

