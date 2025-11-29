Incendio forestal en avenida Francisco de Orellana generó temor y tráfico vehicular

La emergencia movilizó a los bomberos, que acudieron con ocho unidades a este punto del norte de Guayaquil

El tráfico vehicular en la avenida Francisco de Orellana colapsó en el sentido norte-sur, debido al incendio forestal.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió este sábado 29 de noviembre una emergencia por incendio forestal en la avenida Francisco de Orellana, frente al parque Samanes.

Ocurrió por la quema de maleza, según informó en su cuenta de la red social X, el servicio de emergencias ECU-911.

Ciudadanas como Rita Rizzo expresaron temor por el avance del fuego. En esta red social pedía que los bomberos envíen más unidades.

La emergencia se reportó antes de las 17:00 y, una hora después, los bomberos tenían controlado el 70 % de la novedad, según informó la entidad a EXPRESO.

Cuántas hectáreas afectó el incendio forestal

Los bomberos movilizaron a ocho unidades para atender el incendio, que se extendió por unas cuatro hectáreas.

Por esta novedad se registró congestión vehicular en esta avenida, a la altura del polideportivo Samanes, en el sentido norte-sur.

Cerca de las 18:00, la fila de autos se extendía por algunos metros, según el reporte del ECU-911.

