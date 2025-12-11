Alias Maturana, padrastro de Bob Marley, detenido en operativo en Durán

El sujeto también pertenecería a la banda Chonekillers y tenía influencia en Durán

En un operativo policial realizado en el cantón Durán, las autoridades detuvieron a alias Maturana, identificado como el padrastro de alias Bob Marley, uno de los líderes de la organización criminal conocida como Chonekiller. El detenido es considerado de intermedio valor dentro de la estructura delictiva y mantiene relación familiar por afinidad con el mencionado cabecilla.

Durante el allanamiento, se ejecutó una boleta de detención por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el procedimiento se incautaron elementos que serán incorporados como evidencia y que podrían estar relacionados con otros delitos cometidos por la organización.

Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para vincular estos hallazgos con actividades ilícitas adicionales. Este operativo forma parte de las acciones para desarticular estructuras criminales que operan en la zona y que han estado involucradas en hechos violentos recientes.

Alias Maturana figura entre los once detenidos y veinte aprehendidos durante el operativo policial, en el que participaron alrededor de 400 uniformados desplegados en los distritos Portete, Florida, Pascuales, Esteros y Durán.

Detención de alias Bob Marley debilita estructura en Durán

Una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 derivó en la captura de Gutenberg Andrés Rodríguez Zambrano, alias Bob Marley, identificado por la Policía Nacional como un objetivo de alto valor y presunto cabecilla de la estructura criminal ChoneKillers que opera en Durán y otras ciudades del Litoral.

Según la investigación, la víctima —cuyo nombre se mantiene en reserva— fue interceptada por dos motocicletas mientras se desplazaba por ese cantón. Los ocupantes lo obligaron a descender del vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Cerca de las 14:00 de ese mismo día, la denunciante recibió mensajes de WhatsApp desde un número desconocido en los que se exigía un pago de $50.000 a cambio de su liberación.

La operación policial se ejecutó este 2 de diciembre en el sector de Playas, donde fue localizado alias Bob Marley. En el sitio se incautaron armas, municiones, droga y varios teléfonos celulares, incluido el número desde el cual se habría negociado el rescate. Las autoridades investigan si la víctima del secuestro fue trasladada hacia esa zona, pues aún no ha sido ubicada.

