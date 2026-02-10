Caso Magnicidio FV: Fiscalía procesa a tres presuntos cabecillas de Los Lobos

Ellos serían autores intelectuales del crimen de Villavicencio. Juez ordenó prisión preventiva y amplió la instrucción fiscal

Amanda Villavicencio asistió a la audiencia de vinculación y formulación de cargos en el caso Magnicidio FV, que se realizó en Quito.

Tres personas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado al caso Magnicidio FV. Según la investigación, serían los presuntos autores intelectuales del delito de asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

El martes 10 de febrero de 2026 se instaló la audiencia de vinculación y formulación de cargos contra tres presuntos cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO), Los Lobos. Los procesados son Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; su hijastro, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Alfredo Arboleda Andrade, alias Gordo Luis.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los procesados habrían participado en la planificación previa del crimen. El asesinato se produjo alrededor de las 18:20, en los exteriores del coliseo del Colegio Anderson, en Quito.

LE INVITAMOS A LEER: Rafael Correa respondió a la detención de Aquiles Álvarez: esto dijo

RELACIONADAS Ecuador confirma la extradición directa de alias Pipo de España a Estados Unidos

Abogado de hijas de Fernando Villavicencio cuestiona acciones de funcionaria del SNAI Leer más

Crimen por encargo, según la Fiscalía

El ataque armado se produjo cuando Fernando Villavicencio se subía a una camioneta blanca, rodeado de miembros de la Policía Nacional, al término de un mitin político. El excandidato presidencial recibió tres disparos en la cabeza. Este hecho ocurrió a 11 días de los comicios presidenciales anticipados convocados tras la aplicación de la muerte cruzada por el entonces presidente Guillermo Lasso.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Chavarría, Aguilar y Arboleda habrían coordinado el asesinato con grupos irregulares armados. La investigación sostiene que actuaron por pedido de Xavier Jordán, Ronny Aleaga, José Serrano y Daniel Salcedo, a cambio de altas sumas de dinero.

Por otro lado, Wilmer Geovanny Chavarría sería el líder máximo del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, según la Fiscalía. El ente investigador sostiene que, tras la muerte de Leandro Norero, habría activado nuevamente a la organización criminal para ejecutar el crimen. Además, habría dispuesto que Carlos Angulo, alias Invisible, asumiera la comunicación, coordinación y supervisión de la operación.

Asimismo, la Fiscalía asegura que Chavarría habría recibido información reservada sobre contactos policiales involucrados en la seguridad del entonces aspirante a la Presidencia de Ecuador. Gracias a ese acceso, señala la investigación, pudo triangular y facilitar la ejecución del asesinato.

Presunto financiamiento del asesinato

Además, indica que Lenin Javier Vimos Vimos, abogado y sentenciado por procedimiento abreviado en el caso Plaga, en su testimonio anticipado afirmó que Aguilar tenía control directo del grupo armado. Agregó que Aguilar se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operativas.

Un testigo protegido, en cambio, aseguró que Arboleda, “se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a la disidencia de las FARC. Eso, con el fin de contratar a los sicarios para asesinar a Villavicencio.

Patricio Rosero, abogado de las hijas Villavicencio, Amanda y Tamia, señaló que se presume que el dinero fue blanqueado y que “estaba bancarizado”. Es por esto por lo que el jurista solicitará que se amplíen las versiones, así como se pericie comunicaciones y se agregue la información de una computadora que ya fue periciada.

LE SUGERIMOS LEER: Quinto Puente en Guayaquil: vecinos del Guasmo exigen nueva valoración técnica

Del expediente Metástasis al magnicidio de Fernando Villavicencio: la ruta de Pipo Leer más

Prisión preventiva y ampliación de la instrucción fiscal

Ante esto, Geovanny Freire, juez penal de Pichincha, ordenó prisión preventiva para los tres procesados. También, dispuso que la instrucción fiscal se extienda por 30 días más.

Para Amanda Villavicencio, esto representa “una pequeña victoria” dentro del proceso judicial. No obstante, espera que el sistema de justicia ratifique la prisión preventiva de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y José Serrano en la audiencia de apelación prevista para el 10 de febrero, a las 15:30, ante otro tribunal.

Los tres procesados impugnaron la orden de prisión preventiva dictada en su contra, alegando supuestas irregularidades procesales. La diligencia será clave para definir su situación jurídica dentro del caso.

Actualmente, Chavarría se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Málaga, en España. No obstante, será trasladado a una cárcel de Estados Unidos, debido a que es requerido por la justicia de ese país. De los otros dos, se desconoce su ubicación.

Sin embargo, Rosero aseguró que la Fiscalía señaló la existencia de un mecanismo de cooperación internacional entre España y Estados Unidos. Ese acuerdo permitiría coordinar los procesos judiciales en curso contra Chavarría.

Por otro lado, el juez Freire amplió las medidas de protección a favor de las hijas de la víctima e incluyó a otros integrantes de su entorno familiar. Al respecto, Villavicencio espera que los procesados se abstengan de referirse a ellas en redes sociales. “Todos podemos ver sus redes sociales (de Xavier Jordán) como sigue hostigándonos y persiguiéndonos, aunque es investigado por el magnicidio de nuestro padre”.

#CasoMagnicidioFV | #FiscalíaEc vincula a alias “Pipo”, “Lobo Menor” y “Gordo Luis” por su presunta participación en el #Asesinato del excandidato presidencial Fernando V. El ataque habría sido coordinado por encargo de otros procesados. ⬇️ pic.twitter.com/RBMskLU8LY — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2026

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO