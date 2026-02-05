Acuerdo de Ecuador con Emiratos permitirá un crecimiento del 30 % en exportaciones

Más de 300 empresas ecuatorianas ya participan en el comercio con Emiratos, un mercado clave para impulsar nuevas inversiones

El cierre del Acuerdo de Asociación Económica Integral, CEPA, marca un hito en la relación comercial entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. En 2024, el intercambio no petrolero dejó un saldo favorable para el país de 236 millones de dólares, con exportaciones que alcanzaron los 261 millones. Actualmente, este mercado recibe más de 70 productos ecuatorianos y cuenta con la participación de más de 310 empresas, lo que confirma un amplio margen para profundizar el comercio bilateral y atraer nuevas inversiones.

Según estimaciones de FEDEXPOR, una vez que el acuerdo entre en vigencia, las exportaciones no petroleras podrían crecer a un ritmo del 30 % anual. La oferta tradicional —como banano, camarón y flores— tendría espacio para aumentar volúmenes, mientras que los productos no tradicionales, entre ellos elaborados de frutas y vegetales, conservas de atún, muebles de madera de alta gama, café y derivados de cacao, podrían posicionarse en segmentos de alto consumo dentro del mercado emiratí.

En el marco de este cierre técnico del acuerdo, FEDEXPOR acompañó la gestión del sector privado con una misión comercial desarrollada del 22 al 27 de enero en Dubái. La iniciativa se realizó junto a la Cámara de Comercio Ecuatoriana–Emiratos Árabes Unidos y contó con el respaldo de la Embajada del Ecuador en ese país.

Durante seis días, una delegación de empresas ecuatorianas recorrió zonas francas, centros de distribución y puntos de venta estratégicos, con el objetivo de comprender el funcionamiento del mercado y generar contactos comerciales que faciliten el acceso a una región caracterizada por su alto poder adquisitivo y creciente demanda de alimentos.

La misión reunió a empresas de sectores clave como alimentos procesados, agroindustria, pesca, cacao y banano, con el propósito de fortalecer su posicionamiento en el mercado del Golfo, identificar socios estratégicos y abrir nuevas oportunidades de negocio. La agenda coincidió además con Gulfood 2026, una de las ferias internacionales de alimentos y bebidas más importantes del mundo, lo que permitió ampliar el alcance y la calidad de los contactos generados.

La agenda estratégica tuvo un enfoque claro en acceso a mercado y negocios concretos. En los primeros días, la delegación mantuvo reuniones con actores clave del ecosistema comercial y logístico de Dubái. En el Dubai Multi Commodities Centre, las empresas conocieron el funcionamiento de las zonas francas, sus beneficios y los requisitos para operar en uno de los principales hubs comerciales del mundo.

Posteriormente, en Farzana Trading, un distribuidor regional con presencia en Emiratos Árabes Unidos y otros mercados del Golfo, se identificó interés específico en productos ecuatorianos como banano, palmito en conserva, atún congelado y cacao en polvo, lo que dio paso a conversaciones preliminares para futuras negociaciones. La agenda incluyó también una visita a la Dubai Chamber of Commerce, donde se analizaron los requisitos de operación e inversión para empresas extranjeras interesadas en establecerse en Dubái.

El segundo día estuvo enfocado en infraestructura logística, distribución y retail, con visitas a JAFZA–DP World, distribuidores especializados, cadenas comerciales y supermercados, además de recorridos de mercado para analizar precios, formatos, ubicación en perchas y estándares de calidad. En el tercer día, la delegación visitó LuLu Hypermarket y Waterfront Market, obteniendo una lectura directa del comportamiento del consumidor y las tendencias de consumo.

Xavier Rosero Carrillo, presidente ejecutivo de FEDEXPOR, explicó que se trató de una misión de prospección para entender de primera mano cómo opera el mercado del Golfo, sus canales y exigencias. No obstante, destacó que se generaron 89 contactos con potenciales compradores e interesados, así como intenciones de negocio cercanas a los 500 mil dólares, con un horizonte estimado de cierre de hasta un año.

En ese contexto, Rosero subrayó la importancia del cierre de las negociaciones del CEPA, al considerar que este acuerdo permitirá consolidar y ampliar las oportunidades identificadas, facilitando un acceso más competitivo al mercado emiratí y fortaleciendo la presencia de la oferta exportable ecuatoriana en un hub estratégico para Asia y Medio Oriente.

Por su parte, el embajador del Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, destacó el apoyo permanente brindado desde la Embajada para fortalecer la presencia del país y potenciar oportunidades comerciales, con la expectativa de concretar negocios y ampliar de forma sostenida el alcance de las exportaciones ecuatorianas en esta región estratégica.

Desde el sector privado, Tomás Chong-Qui, gerente comercial de Marbelize, señaló que participar en la misión organizada por FEDEXPOR y la CCEATI fue una experiencia clave para conocer el mercado y su cultura de negocios, permitiendo a la empresa prepararse mejor para futuras oportunidades comerciales.

La Misión Comercial Ecuador–Emiratos Árabes Unidos 2026 refleja el enfoque de gestión que impulsa FEDEXPOR para acercar a las empresas exportadoras a compradores, distribuidores y plataformas logísticas en mercados de alto potencial. Una estrategia que busca traducirse en más exportaciones, mayor inversión y generación de empleo para el país.

