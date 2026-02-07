Celec acumula siete proyectos de generación de energía térmica fallidos

El proceso para adquirir turbinas de Ansaldo se declaró desierto en enero de 2026. La empresa no presentó ninguna oferta

Los proyectos de Progen, Quevedo III y Salitral, se debían incorporar entre fines de 2024 e inicios de 2025.

El proceso para incorporar nueva generación térmica al sistema eléctrico de Ecuador sufrió un nuevo revés. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a través de su Unidad de Negocio Electroguayas, declaró desierto el procedimiento que apuntaba a adquirir generadores termoeléctricos con capacidad para generar hasta 340 megavatios (MW).

Con esta decisión, el país acumula siete proyectos -a cargo de la Celec- que no han logrado seguir su curso para sumar nueva generación térmica para el país, entre 2024 y febrero de 2026.

Aparte de los 340 MW de Ansaldo, otros intentos fallidos por incorporar nueva generación térmica son las centrales de emergencia Quevedo III (50 MW), Salitral (100 MW), que estaban a cargo de Progen; Esmeraldas III (91 MW), con Austral Technical Management. Estos fueron adjudicados en agosto de 2024 y debían entrar en operación entre diciembre de 2024 e inicios de 2025. Pero este paso clave no se concretó.

Están también Esmeraldas IV (150 MW), Durán (100 MW) y Pascuales (260 MW), que fueron iniciativas prioritarias de la Celec para sumar nueva generación en 2025. Estos proyectos fueron adjudicados en noviembre de 2024 a Worlding.

En el caso de Pascuales (260 MW), este proyecto fue nuevamente adjudicado. Sin embargo, el último intento con el Consorcio Pascuales García Gen 260 tampoco tuvo éxito. Tras esta situación, Electroguayas declaró el 9 de enero de 2026 adjudicatario fallido al consorcio y el procedimiento quedó desierto nuevamente.

Los proyectos fallidos de Celec

Precio del petróleo de Ecuador mejora tras alza del WTI: ¿subirán las gasolinas? Leer más

Así, en total, son siete proyectos que no han logrado seguir su curso para sumar nueva generación térmica para el país, entre 2024 y febrero de 2026. Entre todos representan una potencia de 751 MW, que no ha logrado ser incorporada al sistema eléctrico nacional de Ecuador.

El último proceso, que estaba previsto llevarlo bajo régimen especial RE-CEPI-CELECEP-2025-02511 mediante la contratación con empresas públicas internacionales fue declarado desierto. La razón fue que la única firma invitada, Ansaldo, no presentó ninguna oferta en el plazo establecido, detalla la resolución disponible en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Según el cronograma, la fecha máxima para la presentación de ofertas se fijó para el 23 de enero de 2026, a las 09:30.

La Celec tenía previsto adquirir a la empresa italiana Ansaldo generadores termoeléctricos (340 MW), que operen con combustible gas y/o diésel. Pero al no recibir la propuesta el gerente general de Electroguayas, Carlos Andrade, dispuso el archivo de este procedimiento.

Esta decisión fue tomada un mes después de que se convocara a este proceso el 29 de diciembre de 2025, con un monto referencial de $197 millones.

Los nuevos proyectos de generación térmica

Datos desinflan el “repunte” de los sectores estratégicos Leer más

Para Gabriel Secaira, especialista en temas del sector eléctrico con 45 años de trayectoria, la caída de este proceso y los otros de Progen, Austral, Worlding y Consorcio Pascuales García Gen 260 “llama la atención” porque desde 2024 el país no ha incorporado ni un solo megavatio de generación térmica propia.

Además, este proceso (con Ansaldo) es parte de la iniciativa del Gobierno de incorporar 740 MW de generación, mediante ciclo combinado (gas y vapor) en un plazo de 24 meses. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó el 8 de enero de 2026 en una entrevista radial, que 340 MW serán instalados por una “empresa del Gobierno italiano, muy buena”. Y el resto, 400 MW, saldrá a licitación una vez que se cuente con el dictamen de riesgo fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Secaira, sin embargo, recuerda que este tipo de contrataciones toma tiempo por la demanda y características de los motores. En el mejor de los casos, el especialista prevé que estén disponibles en 2029 o 2030. Mientras tanto, la salida es seguir rentando generación térmica (barcazas) para garantizar la entrega de este servicio en la época de estiaje.

Actualmente, Ecuador tiene una potencia instalada de 2.393,59 MW en generación térmica, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Electridad (Arconel). Pero solo están disponibles alrededor de 1.300 MW, refieren los reportes del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Otro proyecto fallido de generación eléctrica

Cota de Mazar llega a su nivel máximo tras dos meses: ¿Subió la generación hídrica? Leer más

El proyecto de Progen en Loja, que buscaba repotenciar la Central Termoeléctrica Catamayo, con el objetivo de incorporar 15 MW para reforzar la generación en el sur del país, tampoco se ha concretado.

El contrato fue suscrito por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa) el 26 de julio de 2024, por $20,1 millones, con un plazo de 180 días para la entrega e instalación de los equipos; sin embargo, el cronograma no se cumplió y la obra no se concretó en los términos previstos.

A finales de 2025 la Contraloría emitió un informe con hallazgos y determinó responsabilidades civiles por $14,55 millones, además de responsabilidades administrativas e indicios de responsabilidad penal vinculados al proceso. En paralelo, la Fiscalía ejecutó diligencias como un allanamiento a la Eerssa en Loja para recabar información dentro de las investigaciones relacionadas con este contrato.

Lo propio ocurrió con los proyectos de Esmeraldas III (Austral), Quevedo III y Salitral (Progen), que fueron también observados por la Contraloría y enfrentan procesos legales incluso en Estados Unidos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ