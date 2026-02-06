Tormentas eléctricas este 6 de febrero afectan a 11 provincias del Ecuador

Referencial.Un rayo ilumina la intensidad de la tormenta nocturna, reflejando la fuerza de los fenómenos que se esperan en la Costa, Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha emitido su novena advertencia meteorológica, alertando sobre un periodo de inestabilidad climática que afectará a gran parte del territorio nacional hasta el 8 de febrero. Se prevén precipitaciones de variada intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, con mayor énfasis en la Costa, Sierra y sectores estratégicos de la Amazonía.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar medidas preventivas: cargar paraguas, utilizar prendas impermeables y calzado resistente al agua. Asimismo, se exhorta a los conductores a extremar precauciones debido a la posible acumulación de agua, deslizamientos de tierra en zonas de pendiente y la reducción de visibilidad por densos bancos de niebla.

Detalles del Clima por Región

Costa: Tormentas nocturnas en Guayaquil

Estado del cielo: Parcialmente nuboso a muy nublado.

Lluvias: Precipitaciones en Esmeraldas, Manta, Salinas y Santa Rosa.

Eventos severos: Tormentas eléctricas durante la noche en Guayaquil y Santo Domingo.

Temperaturas: Oscilarán entre los 22 °C y 31 °C.

Radiación UV: Niveles de moderados a muy altos.

Sierra: Tardes lluviosas en la capital

Estado del cielo: Nubosidad variable con tendencia a muy nublado.

Lluvias: Tulcán, Ibarra, Riobamba, Guaranda y Cuenca registrarán precipitaciones.

Eventos severos: Tormentas y lloviznas por la tarde en Quito, Latacunga y Loja.

Temperaturas: Clima frío a templado, con mínimas de 8 °C y máximas de 23 °C.

Radiación UV: Entre moderada y muy alta.

Amazonía: Actividad eléctrica generalizada

Estado del cielo: Nublado durante la mayor parte del periodo.

Eventos severos: Tormentas eléctricas con lluvia en Nueva Loja, El Coca, Tena, Macas, Gualaquiza y Zamora.

Temperaturas: El termómetro marcará entre los 15 °C y 32 °C.

Radiación UV: Niveles altos y muy altos.

Región Insular: Chubascos en las islas principales

Estado del cielo: Parcialmente nuboso a nublado.

Lluvias: Se prevén precipitaciones en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz.

Temperaturas: Ambiente cálido con mínimas de 22 °C y máximas de 31 °C.

Radiación UV: Niveles muy altos; se recomienda protección solar.

Seguridad y prevención ante el temporal

Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada a través de los canales oficiales y evite circular por zonas de riesgo ante posibles desbordamientos o deslizamientos. La combinación de lluvias intensas y altos niveles de radiación UV exige un cuidado doble: protegerse de la humedad para evitar enfermedades respiratorias y utilizar protector solar durante los claros de sol. Prevenir accidentes es responsabilidad de todos.

