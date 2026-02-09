Aumento de dengue en Guayaquil tras primeras lluvias del 2026

Cifras del dengue prácticamente se triplicaron entre el 2025 y 2026. Conoce las medidas que han tomado las autoridades

El dengue es una enfermedad que se intensifica en época de invierno.

Las primeras lluvias intensas del 2026 ya se sienten con fuerza en Guayaquil y, con ellas, resurgen alertas sanitarias que cada año acompañan a la temporada invernal.

La acumulación de agua en patios, techos y espacios abiertos ha creado un escenario propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, una enfermedad que vuelve a presionar al sistema de salud local.

Casos de dengue aumentaron en enero

Este impacto ya se refleja en las cifras oficiales. Durante enero de 2026, los casos sospechosos de dengue atendidos en la red de salud municipal ascendieron a 38, una cifra que casi triplica los 14 reportados en el mismo mes de 2025.

El aumento evidencia una relación directa entre la intensidad del invierno y la propagación del vector, así como la persistencia de factores estructurales que facilitan su reproducción.

El Municipio de Guayaquil toma acciones ante la situación

Frente a este escenario, la Dirección de Salud e Higiene del Municipio ha intensificado las acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad. Entre las medidas adoptadas consta el refuerzo de las jornadas de fumigación, con un mayor despliegue de brigadas en barrios considerados prioritarios por su nivel de riesgo epidemiológico.

Como complemento a la fumigación, desde finales de enero se inició la entrega de toldos impregnados con insecticida de larga duración en zonas con mayor incidencia de casos. Esta estrategia busca reducir el contacto entre el mosquito y la población, especialmente durante las horas de mayor actividad del vector.

A la par de las acciones institucionales, las autoridades insisten en la corresponsabilidad ciudadana. La eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares sigue siendo una de las medidas más efectivas para contener el dengue. Además, la población puede solicitar fumigaciones gratuitas a través del número 181 de SEGURA EP, una herramienta que busca facilitar intervenciones oportunas, aunque el control real del dengue continúa dependiendo, en gran medida, de la prevención sostenida en cada comunidad.

El Municipio ha tomado acciones ante el aumento del dengue. CORTESÍA

¿Cómo afecta el dengue a la salud?

El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito infectado y puede provocar fiebre alta, dolor muscular y articular, dolor detrás de los ojos, náuseas y, en casos graves, complicaciones que ponen en riesgo la vida. Su evolución puede ser rápida, por lo que la detección temprana y la atención médica oportuna resultan determinantes para evitar desenlaces severos.

