Inundaciones en Guayaquil: lista de sectores con acumulación de agua hoy 9 de febrero

Anegaciones afectan arterias principales del norte. Segura EP vigila el nivel de los ríos ante la pleamar del mediodía

La precipitación registrada durante la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 deja las primeras afectaciones en la movilidad del norte de Guayaquil, donde el sistema de drenaje presenta dificultades para evacuar el líquido en arterias viales estratégicas.

Pronóstico técnico

Según el informe técnico emitido por Segura EP a las 07:15, la acumulación de agua se concentra en la avenida Francisco de Orellana, específicamente a la altura del parque de la Alborada. La entidad confirmó que unidades de Interagua y Emapag se encontraban en el punto para intentar mitigar el impacto en la calzada, aunque el tránsito fluye con lentitud debido a la reducción de carriles habilitados por el nivel del agua.

El monitoreo de las cámaras de videovigilancia también reporta novedades en la vía Antonio Parra Rosales, otro eje conector clave del norte de la urbe, así como en la ciudadela Los Vergeles y la cooperativa Carlo Magno Andrade, donde los moradores reportan dificultades para el acceso peatonal y vehicular.

La marea

El escenario se torna complejo de cara al mediodía. De acuerdo con la tabla de mareas del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), tras la bajamar de las 06:40 (0.84 metros), el nivel del río Guayas y el Estero Salado comenzará a subir hasta alcanzar su pico máximo.

La pleamar está pronosticada para las 12:25 y alcanzará una cota de 4.26 metros. Este incremento en el nivel de las aguas estuarinas genera un "efecto tapón" en los ductos de desfogue pluvial de la ciudad, lo que podría agravar las inundaciones en las zonas bajas si las lluvias persisten durante la franja horaria de marea alta.

Hasta el corte de las 08:00, la sala situacional de Segura EP descarta daños estructurales mayores. No se registran caída de postes, socavones, deslizamientos ni colapsos de edificaciones. Tampoco hay reportes de caída de árboles o vendavales que comprometan el tendido eléctrico.

