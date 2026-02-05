Expreso
  Guayaquil

alerta naranja lluvias.
Algunas zonas de Guayaquil ya han presentado inundaciones.ARCHIVO EXPRESO

Marcela Aguiñaga anuncia activación del COE ante alerta naranja por lluvias

La prefecta del Guayas anunció varias medidas ante la declaración de la Secretaria de Riesgos en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja para el Guayas y otras 11 provincias del país, ante el incremento de las precipitaciones y los pronósticos que advierten eventos climáticos de mayor intensidad en las próximas semanas. 

Esta categoría implica un nivel de preparación elevado frente a posibles emergencias derivadas del invierno.

Las lluvias ya han provocado anegaciones temporales en distintos sectores de la provincia, así como daños en áreas agrícolas, lo que enciende las alarmas en zonas rurales y urbanas. 

Marcela Aguiñaga anuncia medidas ante alerta naranja

Frente a este escenario, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció la activación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial. A través de sus redes sociales, informó que se convocó a los municipios y a representantes del Ejecutivo desconcentrado para coordinar acciones inmediatas.

 “Activamos el COE Provincial y convocamos a los municipios y a los representantes del Ejecutivo Desconcentrado. Está en ejecución nuestro Plan de Acción para la Época Lluviosa 2026”, señaló.

Las proyecciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) refuerzan la preocupación ciudadana. Según el organismo, en los próximos días las precipitaciones podrían intensificarse. 

Este panorama genera inquietud en barrios históricamente vulnerables. “Si con las pocas lluvias que han habido ya se han visto dificultades, tememos que el problema sea aún mayor en febrero y marzo”, expresó Mauricio Moyano, comerciante en Bastión Popular.

La alerta también se encendió para otras provincias

La declaratoria de alerta naranja no se limita al Guayas. También rige para Zamora Chinchipe, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas y El Oro, donde se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y deslaves. En paralelo, otras provincias permanecen en alerta amarilla, una fase de monitoreo y prevención.

Con esta medida, los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales están obligados a activar de inmediato sus planes de contingencia, revisar la operatividad de albergues, maquinaria y sistemas de drenaje, y mantener monitoreo permanente de zonas de riesgo. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa la eficacia de estas acciones, en un invierno que recién comienza y que ya pone a prueba la capacidad de reacción de las autoridades.

La temporada invernal vuelve a instalar el temor entre los ciudadanos, especialmente en la provincia del Guayas, donde cada año las lluvias intensas dejan a su paso inundaciones, deslizamientos y afectaciones a viviendas, cultivos y vías.

CIERRES VIALES ESMERALDAS
Condición por lluvias en Esmeraldasluis cheme

