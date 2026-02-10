Guayas bajo el agua: Identifican 15 zonas críticas por el invierno 2026

El Empalme, Naranjal y Daule encabezan la lista de cantones con emergencias activas. Se activa el COE Provincial

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Guayas se declaró en sesión permanente este martes 10 de febrero de 2026. La medida administrativa responde a la alerta naranja emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) frente a la intensificación de la etapa invernal, que ya ha obligado a la intervención de maquinaria y personal en 15 frentes de emergencia distribuidos en la provincia.

Vulnerabilidad hídrica y agrícola

La prefecta Marcela Aguiñaga, quien presidió la mesa técnica, confirmó que las precipitaciones han generado afectaciones directas en 11 cantones, entre ellos El Empalme, Naranjal, Marcelino Maridueña, Balao, El Triunfo, Daule, Naranjito, Pedro Carbo, Balzar, Colimes y Jujan. Según los reportes preliminares, más de 400 personas han requerido asistencia humanitaria debido a los estragos del temporal.

COE Provincial liderado por Marcela Aguiñaga. CORTESÍA

La situación geográfica de la provincia eleva el nivel de riesgo. De los 25 cantones del Guayas, 19 se encuentran en la cuenca baja del río, lo que los deja expuestos a inundaciones recurrentes si los caudales superan los promedios históricos.

En el sector productivo, la Prefectura informó sobre la activación del Bono Agrícola para los productores que reportan pérdidas de cultivos por anegaciones. Aguiñaga señaló que se mantiene un monitoreo constante sobre la represa Daule-Peripa para coordinar acciones de mitigación con los alcaldes locales en caso de descargas o desbordamientos.

Durante la sesión, se expuso una problemática colateral al invierno: el colapso de los sistemas de gestión de desechos. La autoridad provincial calificó a los botaderos de basura a cielo abierto como una "bomba de tiempo" que, al contacto con las lluvias intensas, podría derivar en una emergencia sanitaria y ambiental.

Ante la incapacidad técnica y territorial de varios municipios para gestionar sus residuos, se anunció la búsqueda de un nuevo modelo de gestión con asistencia de la Agencia Francesa, al tiempo que se exigió la intervención del Ministerio del Ambiente para regular estos pasivos ambientales que operan sin las condiciones técnicas adecuadas.

Resoluciones del COE

Tras analizar los informes climáticos del Inamhi para el trimestre febrero-abril (el periodo más crítico del año), el COE Provincial resolvió:

Sesión permanente: Activación inmediata de protocolos de respuesta en todo el territorio.

Disponibilidad de recursos: Exhorto a las Mesas Técnicas para verificar stock de maquinaria y personal operativo.

Coordinación GAD: Los municipios deben mantener monitoreo 24/7 y reportar novedades al mando unificado para la distribución de ayuda.

