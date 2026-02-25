Expreso
barcelona vs Argentinos Jrs
Miguel Parrales disputa un balón con un jugador de Argentinos Jrs.EFE

Argentinos Jrs vs Barcelona SC EN VIVO: Canal GRATIS y minuto a minuto | Libertadores

La noche de este miércoles 25 de febrero será decisiva para el equipo dirigido por César Farías en la Copa. Conoce dónde ver

Barcelona Sporting Club se juega su permanencia en el torneo más importante del continente este miércoles 25 de febrero. Tras la dolorosa derrota por 0-1 sufrida en el Estadio Monumental de Guayaquil, el equipo dirigido por César Farías viajó a Argentina con la obligación de ganar para avanzar a la Fase 3.

Lea también: Confirmado Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao II: Cuándo y dónde se verá EN VIVO

El conjunto ecuatoriano necesita vencer por una diferencia de dos goles para clasificar directamente. Una victoria por la mínima diferencia (0-1) forzaría la definición por lanzamientos desde el punto penal, mientras que cualquier empate o derrota marcaría el fin de su participación internacional en esta temporada.

Por su parte, el "Bicho" de La Paternal llega con la ventaja del gol conseguido por Diego Porcel en la ida y buscará sellar su clasificación ante su gente. El ganador de esta llave se asegurará, al menos, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras pelea por entrar a los grupos de la Libertadores.

Barcelona SC
Barcelona SC busca avanzar en la Copa Libertadores 2026.API

Horarios confirmados del partido Argentinos Jrs. Vs Barcelona SC

El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios, dependiendo de tu ubicación:

  • Ecuador, Colombia, Perú, Panamá: 19:30
  • Estados Unidos (Este): 19:30
  • Bolivia, Venezuela: 20:30
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21:30
  • México (CDMX): 18:30
El encuentro será transmitido para toda la región a través de las siguientes plataformas y canales:

Televisión: ESPN

Streaming: Disney+ (en todas sus versiones)

Opciones gratis: Telefe YouTube y Pluto TV (disponible en Ecuador).

Barcelona SC apelará a la jerarquía de sus referentes y al planteamiento ofensivo de Farías para intentar silenciar el Diego Armando Maradona y traer la clasificación de vuelta a Guayaquil.

EN VIVO | Minuto a minuto del partido entre Barcelona y Argentinos Juniors

