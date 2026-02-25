Expreso
  Actualidad

Mercedes Caicedo
La penalista Mercedes Caicedo figura en la terna para el Consejo de la JudicaturaCORTESÍA

Corte Nacional defiende inclusión de Mercedes Caicedo en terna para la Judicatura

El Pleno rechaza descalificaciones contra la magistrada y aseguran que el listado se conformó sin ceder ante presiones

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia respaldó este miércoles 25 de febrero la decisión del presidente encargado Marco Rodríguez de incluir a la conjueza Mercedes Caicedo en la terna remitida para presidir el Consejo de la Judicatura. El pronunciamiento oficial surge como respuesta directa a los cuestionamientos públicos sobre los antecedentes de la candidata.

Comunicado de la Corte Nacional

A través de un comunicado oficial, el órgano colegiado expresó su solidaridad institucional frente a los ataques dirigidos contra la magistrada que encabeza la nómina y rechazó cualquier expresión que menoscabe el trabajo de los jueces. El documento detalla que, aunque la competencia legal de armar el listado recae exclusivamente en la Presidencia, los magistrados alcanzaron un consenso mediante una deliberación horizontal para reflejar unidad.

Caicedo es conjueza nacional y su postulación ha generado alertas en diversos sectores. Previamente, integró el tribunal que sentenció al exvicepresidente Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí y enfrentó un proceso disciplinario que concluyó con una sanción leve por el caso de los helicópteros Dhruv.

Este proceso de selección se ejecuta para cubrir la vacante definitiva que representa a la Corte en la Judicatura, tras la renuncia y posterior censura legislativa de Mario Godoy Naranjo, quien quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años.

De forma paralela, el organismo de control tramita el reemplazo de la vocal suplente Alexandra Villacís. La funcionaria fue separada tras una inhabilitación ejecutada por el Ministerio del Trabajo bajo el argumento de una supuesta deuda tributaria, una medida que Villacís rechaza y buscaba revertir mediante una acción de protección.

La presidencia del Consejo de la Judicatura se mantiene temporalmente bajo la gestión de Damián Larco, delegado de la Función Ejecutiva.

