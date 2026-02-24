Qué sigue para el caso triple A tras excusa del juez Fierro

La excusa del juez Christian Fierro obliga a recomponer el tribunal del caso Triple A y podría modificar los tiempos

La excusa de Fierro se produce en un contexto de tensiones institucionales .

El proceso penal caso Triple A, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otros procesados por presunta comercialización ilegal de combustibles, enfrenta un nuevo giro tras la excusa presentada por el juez Christian Fierro para dejar el tribunal encargado del juzgamiento. La salida del magistrado obliga ahora al sistema judicial a activar los mecanismos de reemplazo.

Fierro formalizó su excusa el 22 de febrero de 2026, apenas días después de haber sido restituido en su cargo por el Consejo de la Judicatura, luego de una suspensión preventiva que pesaba en su contra desde diciembre de 2025.

El magistrado argumentó que mantiene un proceso disciplinario vigente, originado por una queja del entonces fiscal del caso, Carlos Alarcón, por presunta demora en la fijación de audiencias. Según Fierro, esa situación podría comprometer la percepción pública de imparcialidad del tribunal y abrir la puerta a posibles nulidades procesales

La excusa fue remitida a los otros dos jueces que integran la sala: Gabriela Lara y Carlos Serrano Lucero, quienes deberán evaluar si los argumentos presentados cumplen las causales previstas por la ley. De ser aceptada, el sistema de sorteos judiciales designará a un nuevo juez para completar el tribunal.

Próximos pasos procesales

Revisión de la excusa: Los jueces Lara y Serrano tienen la responsabilidad de analizar los fundamentos expuestos por Fierro. La normativa exige determinar si existe un conflicto que afecte la independencia del juzgador o que pueda derivar en cuestionamientos durante el juicio. Decisión sobre la aceptación o rechazo: Si el tribunal considera válida la excusa, deberá comunicarlo a la autoridad judicial competente para activar el mecanismo de reemplazo. Si la rechaza, Fierro estaría obligado a permanecer en el proceso, salvo que una instancia superior disponga lo contrario. Sorteo de un nuevo juez: De aceptarse la excusa, el Consejo de la Judicatura deberá realizar un nuevo sorteo para designar al juez que complete la terna. Este procedimiento busca evitar retrasos y asegurar la continuidad del juicio. Ajustes al cronograma del juicio: La audiencia de juzgamiento había sido convocada inicialmente para marzo de 2026. La salida de uno de los miembros del tribunal podría obligar a reajustar fechas, aunque no necesariamente implica la suspensión inmediata, siempre que el reemplazo se realice con celeridad

Impacto en el desarrollo del proceso

c luego de que el juez denunciara presiones por el caso Euro 2024, lo que derivó en su suspensión previa. Aunque fue restituido, el magistrado sostuvo que su situación administrativa aún abierta crearía un ambiente adverso para un juicio que involucra a figuras políticas de alto perfil y un número considerable de procesados.

Mientras el tribunal evalúa la excusa y se define su reemplazo, el proceso continúa en una fase crucial, con la expectativa de que las autoridades judiciales aseguren tanto la continuidad del juicio como el cumplimiento de los principios de imparcialidad y debido proceso.

