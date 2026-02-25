Municipio denuncia nuevo bloqueo del Sercop que afecta a más de 30 obras en Guayaquil

Mantenimiento de Metrovía, arreglo de parques y reconstrucción de mercados, entre los procesos suspendidos

Las tensiones entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional se agudizan. La tarde de este 25 de febrero, el Cabildo denunció un nuevo bloqueo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que mantiene suspendidos más de 30 procesos relacionados con obras para la ciudad.

El Municipio denuncia 46 bloqueos en total

César Poveda, coordinador jurídico municipal, aseguró que la medida afecta directamente a la ciudadanía. “Este nuevo bloqueo mantiene 33 procesos suspendidos desde el 19 de febrero en el Municipio de Guayaquil y 13 en las empresas públicas”, señaló. Además, denunció que existiría una postura de represalia contra la ciudad.

“Tenemos un alcalde secuestrado y se pretende secuestrar a la ciudad. Se le quiere quitar servicios a los que tiene acceso. Es un acto de represalias y de odio contra Guayaquil”, afirmó.

Desde el Cabildo califican la situación como una “asfixia administrativa” por parte del Sercop y sostienen que el perjuicio no recae únicamente en la institución, sino en todos los guayaquileños.

¿Por qué el Sercop bloquea los procesos?

Según explicó Poveda, el organismo nacional argumenta que el alcalde Aquiles Álvarez no cuenta con la certificación correspondiente. No obstante, el funcionario precisó que el alcalde delegó la competencia al director de Compras Públicas, quien sí posee la certificación requerida.

“El alcalde no es operador. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Jurídicamente es inviable”, enfatizó.

Entre los procesos paralizados se encuentran obras de urbanismo, repotenciación de vías, reconstrucción de mercados, mejoras de infraestructura, mantenimientos viales y trabajos en el sistema Metrovía, entre otros.

El Municipio anunció que presentará una respuesta formal y espera que los trámites puedan reanudarse. Hasta el momento, el Sercop no se ha pronunciado sobre la denuncia.

