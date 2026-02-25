Jan Topic al Gobierno Nacional: "No me halen en sus mentiras"

El excandidato presidencial publicó un video sobre la seguridad del Ecuador e hizo un llamado a la Policía Nacional

El excandidato presidencial Jan Topic volvió a pronunciarse en redes sociales sobre la crisis de seguridad en Ecuador, en medio de un cruce de declaraciones con el Gobierno Nacional.

El empresario, que en las últimas semanas ha mantenido una postura confrontativa frente al Ejecutivo, difundió mensajes en los que cuestiona la narrativa oficial y rechaza señalamientos en su contra.

Jan Topic había desafiado al Gobierno Nacional

Días atrás, en un material audiovisual publicado el 23 de febrero, Topic lanzó un ultimátum público. En ese mensaje, aseguró que daría 24 horas para que se presenten pruebas sobre acusaciones en su contra

“Espero que en 24 horas presente prueba de esto. Lo que yo si voy a hacer en 24 horas es desvelar la mentira más grande suya y de este gobierno. Voy a desenmascarar la mentira del plan Fénix voy a demostrar como realmente lo que están haciendo es puro show”, dijo enérgico Topic.

Jan Topic baja el tono en nuevo pronunciamiento

Sin embargo, transcurridas casi 48 horas desde aquella advertencia, el empresario difundió un nuevo video en el que no presentó la información anunciada, aunque afirmó haber mantenido conversaciones con altos mandos de la fuerza pública.

“El día de ayer me llamaron varios amigos sobre todo coroneles de la Policía y del Ejército. Me supieron decir que lo tienen mapeado y están en un proceso de mejoras masivo y yo les dije que en el 2025 dijeron lo mismo”, relató el político. En su intervención, sostuvo que las autoridades le indicaron que en un plazo de tres meses se evidenciaría una reducción significativa de muertes violentas.

En el mismo mensaje, Topic insistió en deslindarse de lo que considera una estrategia de confrontación política. “Por el bien del país espero que así sea. Yo detesto el drama, no me halen con sus mentiras. No halen a mi padre en esto, el país tiene demasiados problemas hoy en día para seguir metidos en la telenovela”, dijo el empresario de telecomunicaciones.

En paralelo, las compañías Telconet Latam y Cajamarca Protective Services anunciaron este 24 de febrero la desvinculación total de Jan Topic de sus operaciones administrativas y accionarias.

Sobre el nuevo plan de seguridad del Gobierno, esperemos tener un cambio significativo en tres meses. pic.twitter.com/bQhgMNGdqC — Jan T. Topić (@jantopicecuador) February 25, 2026

