Alias Pipo mueve la política en Ecuador tras sus declaraciones en España

El cabecilla de Los Lobos agita el tablero nacional al acusar a Daniel Noboa del magnicidio de Villavicencio, según EFE

Nuevamente declara un criminal ante la justicia, y la política se inquieta. Tras el reportaje de EFE sobre las acusaciones de Pipo a la Fiscalía de España, diferentes actores políticos e institucionales de Ecuador reaccionaron este 25 de febrero a las versiones sobre el crimen de 2023

Declaraciones cuestionables, al venir de procesados

Históricamente, las declaraciones de procesados como Daniel Salcedo o el cuestionado Godoy han servido como insumo para el debate público, pero lo expresado por Wilmer Chavarría Barre desde la prisión de Zuera, en Zaragoza, ha agitado el avispero de forma particular.

Según la agencia internacional EFE, el señalado líder de Los Lobos negó su autoría en el atentado y aseguró, sin presentar material probatorio, que emisarios gubernamentales lo presionaron para incriminar a terceros y que el presidente Daniel Noboa estaría vinculado al hecho.

Ante la publicación desde Europa, el ministro del Interior, John Reimberg, calificó las aseveraciones del detenido como "absurdas" y carentes de legitimidad jurídica. La cartera de Estado sostiene que el procesado —quien fingió su muerte en 2021 y se movilizaba con identidades falsas— inventa relatos para entorpecer su extradición directa hacia Estados Unidos por cargos de narcotráfico transnacional. "Nadie está por encima del Estado ni de la ley", enfatizó Reimberg, descartando la presunta injerencia del Ejecutivo en el sistema judicial español.

Reacciones del círculo de Villavicencio

Las repercusiones alcanzaron de inmediato al entorno del excandidato presidencial. Christian Zurita, quien asumió la postulación tras el crimen, expresó que estas versiones evidencian el complejo entramado de intereses detrás del caso. El periodista recalcó que el objetivo primordial debe ser la apertura de nuevas líneas de investigación en territorio europeo que esclarezcan responsabilidades intelectuales.

Por su parte, Tamia Villavicencio, hija del político asesinado, desestimó las acusaciones emitidas contra el actual mandatario, argumentando a través de sus redes sociales que las estructuras criminales intentan imponer narrativas contradictorias tras verse acorraladas por la justicia.

La postura del correísmo y el escenario electoral

En paralelo, el expresidente Rafael Correa utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse sobre la diligencia. El exmandatario aseveró que la comparecencia de Chavarría confirma presuntos intentos de autoridades para incriminar a su movimiento político. Según su postura, el rechazo del detenido a contestar las interrogantes del Ministerio Público ecuatoriano desbarata lo que califica como una persecución sistemática en vísperas de nuevos frentes electorales.

🇪🇨🇪🇨🇪🇨 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 DIFUNDE‼️

¿Recuerdan que hace unos días les dije que venían por mí?

Se trataba de que el abogado José Aliste -un descalificado- había ido a visitar como abogado de la embajada de Estados Unidos en Madrid, al narcotraficante Pipo Chavarría. El objetivo de la visita… — Rafael Correa (@MashiRafael) February 25, 2026

