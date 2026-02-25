Caso Aquiles Álvarez: cronología completa y claves del proceso judicial, ¿qué viene?
El alcalde de Guayaquil enfrenta dos procesos penales con allanamientos, detención y una apelación clave el 2 de marzo
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa su momento judicial más complejo desde que asumió funciones. A la fecha enfrenta dos procesos penales (Triple A y Goleada), ha sido allanado tres veces, registra medidas cautelares por un expediente previo y permanece detenido desde el 10 de febrero de 2026.
Las causas penales que lo involucran
Proceso por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas al alcalde y sus hermanos.
- Iniciado tras una denuncia de la ARCH, el 11 de julio de 2024.
- Ha acumulado múltiples diferimientos y aún no se instala la audiencia de juzgamiento.
- Álvarez recibió medidas cautelares: grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
- La audiencia de juicio está convocada para el 7 de marzo de 2026.
Caso Goleada (enero–febrero 2026)
Investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un presunto esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en $100 millones.
En esta causa se mencionan indicios como:
- Empresas domiciliadas en Panamá.
- Eliminación de archivos.
- Irregularidades en guías de remisión.
- Pagos a funcionarios y adquisición de bienes.
La detención: 10 de febrero de 2026
La madrugada del martes 10 de febrero, Álvarez fue detenido en Guayaquil durante un operativo simultáneo de la Fiscalía y la Policía. En total fueron 11 los detenidos, incluidos sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, directivos del Barcelona Sporting Club.
La Fiscalía señaló que no portaba su grillete electrónico, medida impuesta por el caso Triple A. Durante los allanamientos a varios inmuebles se incautaron $160 mil, equipos electrónicos y documentación.
Prisión preventiva y estado actual
El 11 de febrero, un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva para Álvarez y varios procesados del caso Goleada. Fue trasladado a la cárcel de Latacunga, mientras otros implicados fueron enviados a Turi (Cuenca).
Lo que viene: fechas clave
- Audiencia de apelación – 2 de marzo de 2026
El Primer Tribunal Penal de Pichincha resolverá si revoca la prisión preventiva en el caso Goleada.
- Si la apelación es aceptada, Álvarez recuperaría su libertad y volvería a la alcaldía.
- Si es rechazada, permanecerá detenido durante toda la instrucción fiscal.
- .Inicio del juicio por el caso Triple A – 7 de marzo de 2026
La jornada será decisiva, especialmente si llega detenido o en libertad.
El abogado de Álvarez sostiene que se trata de una “persecución política” y argumenta que ambos procesos corresponderían a un solo expediente mal fragmentado. Álvarez mantiene apoyo dentro del Concejo Cantonal y ha denunciado públicamente motivaciones políticas detrás de las acciones de Fiscalía.
#URGENTE | #CasoGoleada: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan –en #Guayas– un operativo en el marco de una investigación por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #LavadoDeActivos y #DefraudaciónTributaria (en desarrollo). pic.twitter.com/1gNR6yyrU9— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2026
¿Qué puede pasar después?
Según expertos existirían tres escenarios posibles:
- Recupera su libertad y asume la alcaldía. Si el tribunal acoge la apelación, Álvarez saldría de prisión y enfrentarían ambos procesos en libertad.
- Permanece detenido durante todo el proceso Goleada. Esto podría extenderse meses y generaría tensiones en la administración municipal.
- Riesgo de nuevas medidas o fusiones de expedientes. La Fiscalía podría solicitar nuevos peritajes, ampliaciones de instrucción o una acumulación parcial de causas según los indicios compartidos.
