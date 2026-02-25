Caso Aquiles Álvarez: cronología completa y claves del proceso judicial, ¿qué viene?

El alcalde de Guayaquil enfrenta dos procesos penales con allanamientos, detención y una apelación clave el 2 de marzo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa su momento judicial más complejo desde que asumió funciones.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atraviesa su momento judicial más complejo desde que asumió funciones. A la fecha enfrenta dos procesos penales (Triple A y Goleada), ha sido allanado tres veces, registra medidas cautelares por un expediente previo y permanece detenido desde el 10 de febrero de 2026.

(Te invitamos a leer: Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario)

Las causas penales que lo involucran

Proceso por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas al alcalde y sus hermanos.

Iniciado tras una denuncia de la ARCH, el 11 de julio de 2024.

Ha acumulado múltiples diferimientos y aún no se instala la audiencia de juzgamiento.

Álvarez recibió medidas cautelares: grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

La audiencia de juicio está convocada para el 7 de marzo de 2026.

Caso Goleada (enero–febrero 2026)

Investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un presunto esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en $100 millones.

En esta causa se mencionan indicios como:

Empresas domiciliadas en Panamá.

Eliminación de archivos.

Irregularidades en guías de remisión.

Pagos a funcionarios y adquisición de bienes.

RELACIONADAS Prisión preventiva de Aquiles Álvarez entra a revisión en la sala penal de Pichincha

El alcalde Álvarez está en prisión por el caso Goleada. ARCHIVO EXPRESO

La detención: 10 de febrero de 2026

La madrugada del martes 10 de febrero, Álvarez fue detenido en Guayaquil durante un operativo simultáneo de la Fiscalía y la Policía. En total fueron 11 los detenidos, incluidos sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, directivos del Barcelona Sporting Club.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez: Concejo aprueba licencia sin sueldo hasta marzo de 2026)

La Fiscalía señaló que no portaba su grillete electrónico, medida impuesta por el caso Triple A. Durante los allanamientos a varios inmuebles se incautaron $160 mil, equipos electrónicos y documentación.

Prisión preventiva y estado actual

El 11 de febrero, un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva para Álvarez y varios procesados del caso Goleada. Fue trasladado a la cárcel de Latacunga, mientras otros implicados fueron enviados a Turi (Cuenca).

Lo que viene: fechas clave

Audiencia de apelación – 2 de marzo de 2026

El Primer Tribunal Penal de Pichincha resolverá si revoca la prisión preventiva en el caso Goleada.

Si la apelación es aceptada, Álvarez recuperaría su libertad y volvería a la alcaldía.

Si es rechazada, permanecerá detenido durante toda la instrucción fiscal.

.Inicio del juicio por el caso Triple A – 7 de marzo de 2026

La jornada será decisiva, especialmente si llega detenido o en libertad.

El abogado de Álvarez sostiene que se trata de una “persecución política” y argumenta que ambos procesos corresponderían a un solo expediente mal fragmentado. Álvarez mantiene apoyo dentro del Concejo Cantonal y ha denunciado públicamente motivaciones políticas detrás de las acciones de Fiscalía.

¿Qué puede pasar después?

Según expertos existirían tres escenarios posibles:

Recupera su libertad y asume la alcaldía. Si el tribunal acoge la apelación, Álvarez saldría de prisión y enfrentarían ambos procesos en libertad. Permanece detenido durante todo el proceso Goleada. Esto podría extenderse meses y generaría tensiones en la administración municipal. Riesgo de nuevas medidas o fusiones de expedientes. La Fiscalía podría solicitar nuevos peritajes, ampliaciones de instrucción o una acumulación parcial de causas según los indicios compartidos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ