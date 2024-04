Testigo exhibió al millonario “contratista de Xavier Jordán”

En una mano una cerveza y en la otra un reloj. En su rostro se dibuja una leve sonrisa mientras posa para ser fotografiado en la cubierta de un yate. Es Paco Junior Alcóser Serrano, un próspero contratista del Estado de 38 años. Entre los años 2012 y 2022 recibió adjudicaciones por 20,3 millones de dólares, según el Servicio de Contratación Pública.

Su fotografía aparece en su cuenta de X, en la que también escribió: “he perdido 8.000 dólares jugando póker, no tengo idea dónde está mi auto, se rayó mi Rolex y aun así estoy teniendo una mejor noche que tú”.

En apariencia se trata de un empresario, dedicado a la construcción de puentes, parques, reasfaltado de vías y venta de insumos médicos. De no ser porque su nombre está vinculado al caso Metástasis, su estilo de vida opulento no sería motivo de una investigación.

El pasado 28 de marzo, Helive Angulo, alias Estimado, uno de los hombres de confianza del narcotraficante Leandro Norero, lo nombró y lo identificó como un contratista de Xavier Jordán.

“En algún momento nosotros nos reunimos con el alcalde Cisneros, no recuerdo si es de Salinas o de La Libertad. En esa reunión estuve presente yo, el alcalde Cisneros y el contratista del señor Jordán que se llama Paco Junior Alcóser Serrano, así como Luis Jarrín (cuñado de Xavier Jordán)”.

La historia que contó el testigo tiene que ser comprobada por la Fiscalía. Sin embargo, en los chats entre Jordán y Norero, así como en el portal de Compras Públicas y en el Registro de la Propiedad de Samborondón, consta la información de las actividades de Paco Alcóser y sus vínculos con la red de Norero.

Por ejemplo, el 13 de enero de 2022 Paco Alcóser giró un cheque por 1,3 millones de dólares para comprar el lote N.° 4 de la urbanización La Ribera de Batán, en Samborondón, y se registró a nombre de Lisseth Carolina Ennisch Paredes, ‘prestanombre’ de la casa donde fue arrestado Norero y su mujer.

Paco Alcóser fue el que en 2021 compró el Toyota Land Cruiser blindado de la empresa Dymarla (de Xavier Jordán) y lo revendió a la esposa de Norero, Lina Paola Romero Vargas.

Hasta ahora, el joven empresario había justificado que sus fondos salieron de sus negocios con el Estado. En 2012, cuando él tenía 26 años recibió su primer contrato por 1,3 millones de dólares con el Municipio de Durán, cuyo titular era Dalton Narváez, del PSC.

Desde entonces y pese a la poca experiencia, Alcóser disfrutó de un boyante negocio. En 2021 llegó a pagar 167.544 dólares en impuesto a la renta. Fue un gran año, pues tuvo contratos con el Gobierno Provincial del Guayas por 8,2 millones de dólares y con el Municipio de Salinas por 1 millón de dólares.

Con la entonces prefecta Susana González, también del Partido Social Cristiano, se encargó de la rehabilitación y el asfaltado de la vía Simón Bolívar-Mariscal Sucre. “En esa reunión, el señor alcalde (Cisneros) le solicitó la cantidad de 30 millones de dólares al señor Leandro Norero Tigua, el cual de forma sarcástica se rio y le dijo que no tenía esa cantidad, pero que le podía ayudar con unos dos millones de dólares, porque pretendía una reelección como prefecto de la provincia de Santa Elena”, testificó Angulo ante el juez y agregó que Alcóser dijo que él manejaba obras de repavimentación y construcción, con “dineros que provenían de Jordán”.

Cisneros, así como el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, ya han sido mencionados en los chats de Norero y Jordán. “El prefecto de Santa Elena y el alcalde se creen esos hps (sic) República independiente, sabes”, soltó Jordán en un chat del 6 de septiembre de 2022, en el que también le pide a Norero “pegarles un susto”.

El malestar de Jordán era por el irrespeto de un presunto acuerdo. “Ese par de hps se les consiguió 12 palos (millones de dólares) para unas obras y se las dieron a otros, puedes creer”, se lamentaba el hoy prófugo. Cisneros y Villao niegan todo vínculo con esta red narcodelictiva.

Este último dijo que no ha sido nombrado por Angulo, mientras que Cisneros negó conocerlo. “Jamás me he reunido con el señor Norero, a quien ni conozco. Creo que tienen varias contradicciones las declaraciones (del testigo), yo no fui alcalde de La Libertad, tampoco he sido candidato a prefecto, por lo que no podría haber sido reelecto a la Prefectura. No tengo más información”.

A quien sí conoce es a Paco Alcóser, con quien firmó el 8 de enero de 2021 el contrato COTO-01-2021 para dar mantenimiento a las vías de Salinas, por 1,3 millones de dólares. Si Alcóser es o no un operador de Jordán, el contratista ha preferido el silencio, ante los pedidos de contrastación enviados por este Diario, vía correo.

Lo cierto es que Jordán, pese a estar prófugo desde 2020, maneja contratos con el Estado. Él mismo lo afirma. El 13 de julio de 2022, por ejemplo, se queja con Norero porque sus negocios van mal y no le pagan por el paro.

Se refiere a las protestas indígenas contra el gobierno de Guillermo Lasso. El 17 de julio de 2022, Norero le cuenta que está tramando un plan para justificar los 6 millones de dólares en efectivo encontrados en su casa de Samborondón. A lo que Jordán le ofrece una solución. “Yo le dije al negro que como última instancia mi empresa este año (2022) ha sacado 8 palos (millones) en efectivo, de como 40 (millones) que he contratado. Ahí podemos justificar, pero como última instancia”.

¿Cuál es esa empresa? En la Superintendencia de Compañías no aparece ninguna a su nombre, tras haber vendido sus acciones, luego de ser vinculado con la venta de insumos médicos. Otro giro de negocio, en el que Alcóser también era contratista de los hospitales Los Ceibos, Francisco Icaza Bustamante y Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil.

Evasión. Xavier Jordán es procesado por dos casos de posible delincuencia organizada. Está prófugo de la justicia desde 2020.

La frase

“En esa reunión, estaba el alcalde Cisneros y el contratista de Jordán, Paco Jr. Alcóser”, Helive Angulo, testigo en el caso Metástasis.

