El puerto de esa ciudad manabita recibió su primer crucero del año: el Silver Dawn

Ecuador impulsa a Manta en el turismo de cruceros de lujo.

Este jueves 15 de enero, el puerto de Manta recibió a su primer crucero de lujo de este año. Se trató de Silver Dawn, operado por Silversea, la marca líder en viajes de lujo experiencial y expediciones.

Te puede interesar Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

Esta llegada consolida a la ciudad como un destino estratégico dentro de las rutas de cruceros de lujo y reafirma el fortalecimiento de la conectividad marítima vinculada al turismo en Ecuador, según menciona en un comunicado de prensa el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

La embarcación, con un tonelaje bruto de 40.700 toneladas, arribó con visitantes provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y España, entre otros países, quienes recorrieron los principales atractivos turísticos de Manta y sus alrededores, disfrutando de la cultura y la riqueza natural de la provincia de Manabí.

En 2025 las ventas crecieron en Ecuador en un 8% Leer más

Incentivo de futuras visitas

Al momento del desembarque, fueron recibidos por un grupo de emprendedores manabitas, quienes exhibieron la oferta artesanal de la región. Asimismo, el equipo del Ministerio de Producción les entregó recuerdos e información sobre Manabí y otros destinos turísticos del país, con el objetivo de incentivar futuras visitas a más lugares del Ecuador.

Después de esta visita, el crucero Silver Dawn continuará su travesía internacional hacia diversos destinos alrededor del mundo, con escalas en países como la Polinesia Francesa, Tonga, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Singapur, India y Sudáfrica, entre otros.

“Gracias al apoyo del Gobierno del presidente Daniel Noboa Azín, la llegada de embarcaciones de gran relevancia como Silver Dawn fortalece la promoción de Ecuador como un destino turístico de alta gama y contribuye al impulso de la economía local, beneficiando a operadores turísticos, artesanos y prestadores de servicios de la región”, detalló el comunicado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ