Así bajan las tasas del crédito productivo en Ecuador, tras un año de cambios

Ecuador. La reducción del riesgo país y el retorno de Ecuador a los mercados internacionales de capitales se traducen en mejores condiciones de financiamiento.

El acceso a crédito productivo en Ecuador se abarató de forma significativa entre febrero de 2025 y febrero de 2026, en un movimiento que refleja el cambio de ciclo financiero que atraviesa el país. Según el Ministerio de Economía Finanzas, la confianza consolidada en los mercados internacionales permitió al gobierno obtener financiamiento externo en mejores condiciones, reduciendo su necesidad de fondearse localmente y liberando liquidez para el sistema financiero doméstico, lo que se traduce en una mayor oferta de crédito y tasas más bajas para el sector empresarial.

Cuánto bajaron las tasas y qué segmentos se benefician

Los datos de la Tasa de Interés Activa Efectiva Referencial del Segmento Productivo muestran reducciones en tres segmentos medidos:

El sector productivo corporativo pasó de una tasa del 9,33% en febrero de 2025 al 7,54% en el mismo mes de 2026, una caída de 1,79 puntos porcentuales.

El segmento productivo empresarial registró la mayor reducción: bajó de 11,92% a 9,03%, es decir, 2,89 puntos porcentuales menos en doce meses.

Por su parte, el segmento productivo PYMES pasó de 11,04% a 9,67%, con una disminución de 1,37 puntos porcentuales.

La reducción en el segmento empresarial es relevante dado que agrupa a compañías medianas con alta capacidad de generación de empleo pero históricamente sensibles al costo del dinero. Que ese segmento se acerque al umbral del 9% abre mayores posibilidades de inversión.

El riesgo país como termómetro de la credibilidad económica

Detrás de estas cifras, dijo la Cartera de Estado, hay un cambio estructural en la percepción de riesgo sobre Ecuador. La reducción sostenida del riesgo país y el retorno del Estado ecuatoriano al mercado internacional de capitales (después de siete años de ausencia) son señales que el sistema financiero local ha incorporado en su política de tasas. Cuando el gobierno puede financiarse afuera en condiciones competitivas, deja de presionar la oferta interna de recursos, y esa presión liberada se traduce en crédito más accesible para empresas y emprendedores.

