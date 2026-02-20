Ecuador ampliará la sobretasa 0% con EE.UU. si equilibra balanza comercial

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado entre Ecuador y Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para los exportadores ecuatorianos, pero la consolidación de sus beneficios no está garantizada de forma automática. Así lo advirtió Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción y Comercio Exterior, quien señaló que la reducción progresiva de la sobretasa al 15% que aún pesa sobre la mitad de las exportaciones ecuatorianas dependerá, en buena medida, de que el país continúe equilibrando su balanza comercial con EE.UU.

ART: qué logró Ecuador y qué falta por negociar

En su primera fase, el ART permite que el 50% de las exportaciones ecuatorianas ingrese al mercado estadounidense con una sobretasa del 0%, lo que otorga mayor competitividad y previsibilidad al sector exportador. El otro 50% permanece sujeto a una sobretasa del 15%, aunque el acuerdo contempla un mecanismo institucional de diálogo para su reducción gradual. Un elemento que incide en la discusión, señaló, es la evolución del balance comercial.

Jaramillo destacó que, en ese sentido, el proceso avanza por buen camino. Según datos del US Census, el déficit comercial de Estados Unidos con Ecuador se redujo de 973,7 millones de dólares a 468,7 millones al cierre de 2025, una caída del 51,86%. "Estamos avanzando en la dirección correcta y cerrando brechas históricas en nuestra relación comercial", afirmó el ministro. Para él, en la medida en que el comercio bilateral continúe expandiéndose y se consoliden sectores estratégicos de exportación, se generarán las condiciones para avanzar hacia una reducción de la sobretasa del 15% al 10% en los productos que aún no acceden al arancel cero.

Cabe anotar, agregó, que existe una diferencia metodológica entre los registros del US Census y los del Banco Central del Ecuador (BCE). EE.UU. controla directamente el origen de sus importaciones de petróleo crudo, lo que hace que ciertas exportaciones ecuatorianas consten en los registros del BCE como ventas a terceros países —que luego comercializan el crudo a Estados Unidos—, generando una discrepancia en los saldos bilaterales.

La advertencia sobre subsidios y el fantasma del antidumping

El Ministro señaló que otro punto sensible en la arquitectura del ART es el tratamiento de apoyos estatales a la producción. Cualquier medida que pueda interpretarse como subsidio o ayuda específica a sectores exportadores, dijo Jaramillo, podría activar investigaciones antidumping o derechos compensatorios por parte de Estados Unidos, con consecuencias directas sobre los beneficios ya alcanzados. "El país no puede arriesgar los beneficios alcanzados ni comprometer un acuerdo estratégico por decisiones que generen distorsiones", se advierte desde el Ministerio.

Esta advertencia cobra especial relevancia cuando se mira al camarón, la oferta exportable más importante del Ecuador y uno de los productos con mayor presencia en el mercado norteamericano. El sector camaronero ya ha recibido observaciones previas de parte de Estados Unidos por presuntas ventas por debajo de precio de mercado en ese país. Significativamente, el camarón no fue incluido en la lista de productos que acceden de forma inmediata a la sobretasa del 0%, lo que lo convierte en un gran pendiente.

Próximos pasos: nuevas subpartidas y la Sección 232

Jaramillo indicó que, a partir de la firma del ART, se iniciarán gestiones técnicas para ampliar su cobertura e incorporar nuevas subpartidas arancelarias. Paralelamente, se abrirá un espacio de diálogo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto a la aplicación de la Sección 232 en productos como acero, aluminio, madera y muebles.

"La firma del ART fortalece nuestra posición para avanzar en ese objetivo y continuar profundizando el acceso al mercado estadounidense", señaló el ministro. Para Jaramillo, la política comercial debe centrarse en fortalecer la estructura productiva del país a través de eficiencia, cumplimiento normativo, calidad e innovación, antes que en medidas de apoyo que puedan interpretarse como distorsiones del comercio internacional.

