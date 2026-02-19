Manufacturas de balsa y tableros dan ventas récord a la industria maderera de Ecuador

Las cifras confirman una tendencia positiva sostenida en el período 2021–2025 (estas subieron de $ 628 millones a $ 737 millones).

La industria forestal ecuatoriana cerró 2025 con un desempeño récord. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) presentadas por la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), las exportaciones del sector alcanzaron más de $ 737 millones, superando las proyecciones previstas y registrando un crecimiento interanual del 13,41% respecto a 2024. Este resultado consolida al sector como el principal exportador de manufacturas del Ecuador y como referente internacional en la generación de valor agregado.

RELACIONADAS Exportaciones ecuatorianas buscan crecer entre cautela global y nuevos mercados

Las cifras confirman una tendencia positiva sostenida en el período 2021–2025 (estas subieron de $ 628 millones a $ 737 millones), evidenciando el fortalecimiento continuo de la oferta exportable ecuatoriana y su creciente competitividad a nivel mundial. Para AIMA, este resultado refleja el compromiso del sector con la transformación productiva, la innovación tecnológica y el manejo responsable de los recursos forestales.

¿Qué productos lidera el portafolio exportador forestal de Ecuador?

Estos son los productos de EE.UU. que tendrán libre acceso en Ecuador, tras acuerdo Leer más

El portafolio exportador del sector forestal en 2025 estuvo encabezado por las manufacturas de balsa, que representaron el 41% del total de las ventas externas. Le siguieron los tableros de madera con un 38%, papel y cartón con el 9%, teca con el 8%, y muebles con el 2%. Para AIMA, esta diversificación demuestra la ampliación productiva alcanzada por la industria y su capacidad para generar productos manufacturados con alto valor competitivo.

Principales destinos de las exportaciones forestales ecuatorianas en 2025

China se posicionó como el principal mercado receptor de los productos forestales ecuatorianos, absorbiendo el 30,86% de las exportaciones. Le siguió Estados Unidos con el 16,82%, Perú con el 14,75% y Colombia con el 14,24%. Estos cuatro destinos concentraron más del 76% del total exportado por el sector.

Aranceles en EE.UU. y Colombia: las amenazas que frenan la competitividad maderera

Pese al desempeño récord, el sector enfrenta nubarrones en dos de sus mercados clave. Christian Riofrío, representante de AIMA, advirtió que ciertas medidas de política comercial ponen en riesgo la competitividad de los productos forestales ecuatorianos.

En Estados Unidos, lamentablemente solo un producto del sector tendrá reducción de la sobretasa arancelaria, dijo. El resto de la oferta exportable seguirá pagando sobretasas que van desde el 15% hasta el 25%, como es el caso de los muebles, lo que resta competitividad al sector frente a otros proveedores internacionales.

Conozca los techos y rubros de gastos personales para pagar menos IR en este 2026 Leer más

En el caso de Colombia, la industria aguarda con expectativa una decisión que podría imponer un arancel del 30% a la oferta exportable ecuatoriana, incluyendo la madera. Ser incluidos en esa lista también les afectaría significativamente, considerando que Colombia es el cuarto destino más importante de las exportaciones forestales del país.

Sector forestal pide políticas públicas que sostengan el crecimiento exportador

Ante el escenario descrito, AIMA reiteró su llamado a las autoridades para impulsar políticas públicas que fortalezcan la industria, entre ellas: inversión en tecnología e innovación industrial para mejorar los procesos productivos, mejora de la productividad y competitividad manufacturera a nivel nacional, y negociaciones comerciales que protejan el acceso preferencial en mercados como Estados Unidos y Colombia.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ