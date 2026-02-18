¿Cuáles son los requisitos adicionales para calificar para el préstamo Credicasa?

La vivienda debe ser de primer uso (nunca antes habitada), sin fines comerciales ni de arriendo

Acceder al préstamo Credicasa del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) implica cumplir con una serie de condiciones que van más allá de las aportaciones e ingresos. La institución evalúa el perfil financiero y laboral del solicitante, así como las características del inmueble, antes de aprobar el crédito hipotecario con tasa preferencial del 2,99%. Pero, ¿cuáles son esos requisitos?

Credicasa: Condiciones adicionales del perfil del solicitante

El solicitante debe ser afiliado o jubilado con al menos 36 aportaciones (13 consecutivas), o 18 en caso de personas con discapacidad; contar con ingresos familiares de hasta $ 1.527,94 mensuales; y mantener un score crediticio mínimo de 650 puntos. No obstante, a esto hay que sumar condiciones adicionales del perfil del solicitante.

El postulante no debe tener dividendos pendientes con el IESS o el BIESS, ni contar con un préstamo hipotecario vigente con la institución. La edad máxima al momento de la solicitud es de 77 años.

Adicionalmente, el empleador no puede pertenecer al sector de la Zafra ni al Seguro Social Campesino, y el solicitante no debe tener otras solicitudes de crédito hipotecario en trámite ante el BIESS.

Requisitos adicionales sobre el inmueble

La vivienda debe ser de primer uso (nunca antes habitada), sin fines comerciales ni de arriendo, y debe aprobar el avalúo del BIESS. Su valor no puede superar los $ 71.504,70, límite vigente para vivienda de interés social y prioritario.

Contexto: Mejoras al Plan Credicasa 2025

El BIESS anunció el pasado 11 de febrero de 2025 la ampliación del monto máximo de financiamiento de $ 50.000 a $ 65.000 (un incremento del 30%) y la inclusión de viviendas de una sola habitación, como departamentos tipo suite.

Estas reformas buscan ampliar el acceso al crédito, en particular para jóvenes trabajadores en proceso de independización. Los interesados pueden iniciar su precalificación en el portal web del BIESS (www.biess.fin.ec) o por WhatsApp al 0980530881.

