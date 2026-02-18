Ecuador también elimina aranceles a EE.UU.: Estas son las concesiones clave

Según el Gobierno, la apertura comercial se hará sin afectar a la producción nacional sensible

En el rubro automotriz, Ecuador ha acordado la eliminación de aranceles para vehículos con motor superior a 2.000 cc.

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos no solo abre las puertas del mercado estadounidense para productos ecuatorianos, también implica concesiones significativas por parte del mercado ecuatoriano.

Según el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, estas concesiones se hicieron "con mucho cuidado de no afectar a la producción nacional sensible" y no representan más de lo que Ecuador ya ha otorgado a otros socios comerciales.

Acceso inmediato para maquinaria y equipos estadounidenses

Una de las principales concesiones ecuatorianas es la eliminación inmediata del arancel (0%) para maquinaria industrial, agrícola y de construcción proveniente de Estados Unidos. Esta medida facilitará la importación de equipos clave para el desarrollo productivo del país.

Adicionalmente, Ecuador abrirá su mercado sin aranceles para equipos eléctricos especializados, incluyendo transformadores y equipos para transmisión, distribución y almacenamiento de energía, productos que el país necesita importar para fortalecer su infraestructura eléctrica.

Sector automotriz: apertura selectiva

En el rubro automotriz, Ecuador ha acordado la eliminación de aranceles para vehículos con motor superior a 2.000 cc. Esta medida, señaló Jaramillo, está diseñada estratégicamente para proteger la industria nacional de ensamblaje, que se concentra en vehículos de menor cilindraje.

Productos agrícolas y alimenticios: cuotas controladas

El acuerdo contempla la apertura para productos agrícolas no sensibles, como manzanas y vinos estadounidenses. En cuanto a productos más delicados, se establecerán cuotas mínimas para cárnicos y derivados lácteos, aunque con una protección importante: queda excluida la leche líquida, sector considerado sensible para la producción nacional.

Mayor acceso para inversión estadounidense

Uno de los componentes más significativos del acuerdo es el capítulo de inversión, que permitirá a las empresas norteamericanas tener mayor acceso al mercado ecuatoriano en sectores estratégicos como petróleo, gas, minería, puertos e infraestructura.

Facilitación comercial y protección fitosanitaria

El tratado también incluye capítulos especializados en facilitación aduanera, propiedad intelectual y normas fitosanitarias, elementos que buscan agilizar el comercio bilateral y blindar el acceso preferencial frente a posibles cambios en las regulaciones generales de Estados Unidos.

¿Qué gana Ecuador con este acuerdo con EE.UU?

El ministro Jaramillo destacó que el ART permitirá que el 50% de la oferta exportable no petrolera ingrese al mercado estadounidense con cero arancel de manera inmediata. El sector florícola emerge como gran ganador, con proyecciones de duplicar sus exportaciones hasta alcanzar $2.000 millones para 2035, superando ventajas de competidores como Colombia.

Otros productos beneficiados incluyen arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café, cacao, lomos de atún y pitahaya. Sin embargo, productos estrella como el camarón y el brócoli quedan por fuera en esta primera etapa, aunque Jaramillo aseguró que "seguiremos en un camino de diálogo con EE.UU. para poderlos incluir en el futuro".

El acuerdo, el primero bilateral en la historia entre Ecuador y su principal socio comercial, se espera sea firmado en un plazo máximo de tres semanas, una vez concluyan las traducciones y notificaciones al Congreso estadounidense.

