Corte de agua en el sur de Quito este 5 de marzo: estos son los sectores afectados

¿Dónde habrá corte de agua en Quito este 5 de marzo? Estos son los sectores afectados

Referencia. El Municipio de Quito informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en varios sectores del sur.

El Municipio de Quito informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en varios sectores del sur de Quito este jueves 5 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura del sistema de distribución.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el cabildo capitalino explicó que la medida forma parte de un programa de mantenimiento preventivo del sistema de agua potable del Distrito Metropolitano.

¿A qué hora empieza el corte de agua en Quito?

Según la información oficial, la suspensión del servicio comenzará a partir de las 09:00 de este jueves 5 de marzo.

Durante la jornada, personal operativo realizará trabajos de empalme en la calle Hermandad Ferroviaria, específicamente en las intersecciones con las calles:

Joaquín Gutiérrez

Francisco Arcia

Amaluza

Carlos Álvarez

Estas labores buscan mejorar el sistema que abastece a la parroquia La Ferroviaria.

Sectores afectados por el corte de agua

El Municipio indicó que los barrios que experimentarán la suspensión del servicio de agua potable son:

200 Casas

Recreo Clemencia

Ferroviaria Media–Baja

Las autoridades no precisaron una hora exacta para la finalización de los trabajos. No obstante, el comunicado señala que el suministro de agua se restablecerá de manera progresiva durante la tarde, una vez concluidas las intervenciones técnicas.

📷 #Comunicado | Suspensión temporal de agua potable pic.twitter.com/K4vySuQM2z — Agua Info UIO (@AguaInfoUIO) March 5, 2026

El cabildo recomendó a los moradores de estas zonas tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades mientras se realizan los trabajos de mantenimiento.

