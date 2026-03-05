Robo en Ceibos termina en intercambio de disparos y deja un herido

Los antisociales se movilizaban en un vehículo anaranjado con vidrios polarizados. La Policía tomó procedimiento

Policía acudió a la avenida Tercera, en Ceibos, tras un robo que terminó en balacera.

La noche del miércoles 4 de marzo de 2026, un acto delictivo sacudió la avenida Tercera, en el sector Ceibos, norte de Guayaquil, dejando a un propietario de vivienda herido por impacto de bala.

Según fuentes policiales, tras recibir una alerta del ECU 911, las unidades se trasladaron al lugar. Al llegar, no observaron tumulto, pero los vecinos indicaron que un ciudadano presentaba una aparente herida de bala dentro de su domicilio.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al hombre tendido en la sala con un impacto de proyectil en la pierna izquierda, con entrada y salida. El afectado se identificó y aseguró portar un arma de fuego con su respectivo permiso. La Policía verificó la pistola marca Taurus, de color plateado, confirmando que contaba con la documentación legal correspondiente.

La Policía investiga el asalto armado ocurrido en una vivienda del sector Ceibos. Christian Vinueza

Intercambio de disparos

Según relató el propietario, al llegar a su domicilio ingresó por la parte posterior del garaje y se percató de varias personas revisando sus pertenencias. Ante su presencia, los intrusos efectuaron varias detonaciones en su contra.

“El ciudadano respondió utilizando su arma, generándose un intercambio de disparos dentro del inmueble. Como resultado, él mismo sufrió una herida en la pierna izquierda, mientras que los delincuentes huyeron por el garaje en dirección desconocida”, agregó el agente.

Alerta de vecinos

Los moradores confirmaron a la Policía haber escuchado los disparos y señalaron que los sospechosos escaparon a bordo de un vehículo Kia Sportage color naranja con vidrios polarizados. Las características del automóvil fueron reportadas de inmediato a las unidades policiales para su seguimiento.

Una ambulancia asistió al herido, quien recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

