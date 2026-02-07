Expreso
  Guayaquil

congestión vehicular por sicariato en la vía a Daule
El crimen y el posterior procedimiento policial generaron congestión vehicular en la vía a Daule, que se extendió hasta la avenida Carlos Julio Arosemena.ÁLEX LIMA

Un detenido por sicariato en la vía a Daule: Asesinos huyeron hacia Los Ceibos

Dos hombres en moto atacaron a la víctima, que se movilizaba sola en un automóvil

Como Óscar Andrés Jiménez Morejón, de 34 años, fue identificado el hombre asesinado la tarde de este viernes 6 de enero, en el kilómetro 4,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.

La víctima se movilizaba en un automóvil cuando fue atacada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. 

Tras el ataque, el cuerpo quedó afuera del vehículo marca Kia, modelo K5, color negro, con placas GTP-4637.

Según versiones de vendedores ambulantes del sector, los responsables serían dos individuos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta. 

El conductor llevaba casco, mientras que el copiloto tenía el rostro cubierto. Luego del crimen, huyeron hacia el sector de Los Ceibos.

Un detenido por el sicariato en la vía a Daule

detenidos por Segura en Miraflores

Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta

Leer más

Pablo Velásquez, jefe del Distrito Florida, informó que unidades policiales fueron alertadas del hecho a través del ECU 911. 

Al llegar al lugar, confirmaron la existencia de una persona fallecida por impactos de arma de fuego.

Con este hecho violento, el distrito Florida, al cual pertenece este sector, suma un total de 19 crímenes registrados desde el 1 de enero hasta la fecha.

En la escena se levantaron 13 indicios balísticos, y la Policía procedió a acordonar el área para preservar las evidencias. 

Las unidades investigativas se encuentran realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil del crimen.

"La víctima se encontraba sola al momento del ataque y la investigación continúa en curso", el oficial del distrito Florida.

Tras este hecho violento, la Policía ejecutó un operativo al verificar que los sospechosos huyeron hacia el sur de Guayaquil. 

Como resultado, se logró la detención de un hombre de 35 años, además de la incautación de un vehículo y varios indicios que estarían relacionados con este caso.

  Un detenido por sicariato en la vía a Daule: Asesinos huyeron hacia Los Ceibos

