Monika Silva, activista: "Otto Vera se cree el patrón de las tierras en Santa Elena"

Monika Silva es presidenta de la fundación La Integridad y del Colectivo Ambiental Montañita. Realiza activismo anticorrupción en la provincia de Santa Elena.

El caso de la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos en La Libertad, durante la administración del alcalde Francisco Tamariz, dio paso a nuevas denuncias sobre presuntas ventas irregulares de tierras en la provincia de Santa Elena que, aunque ya eran conocidas por sus pobladores, ahora se volvieron de dominio nacional.

Desde su casa y con más de una docena de documentos en la mano, la presidenta de la fundación La Integridad, dirigente barrial y exveedora ciudadana Monika Silva Koniuszek conversa con EXPRESO sobre otro presunto caso de tráfico de tierras, que salpica al exalcalde de Santa Elena y actual asambleísta socialcristiano Otto Vera.

#ANÁLISIS | El escándalo de las 93 hectáreas en La Libertad destapa una olla de grillos. En la provincia de Santa Elena, las mafias del tráfico de tierras no se andan con medias tintas. https://t.co/NRaFPaBpG3



Por Roberto Aguilar ✍️ pic.twitter.com/d9YOMiFySy — Diario Expreso (@Expresoec) January 25, 2026

El tráfico de tierras y el narcotráfico se combinan en Santa Elena

- El caso de La Libertad escaló a nivel nacional, ¿pero qué tan profundo es el tráfico de tierras en la Península?

El tema del tráfico de tierras en Santa Elena, que a menudo tiene elementos de testaferrismo y lavado de activos, es gravísimo debido a los nexos con el narcotráfico. Hace años me enfocaba en la problemática del cantón Santa Elena, pero como podemos observar en La Libertad, esta misma situación ocurre en otros cantones como Salinas, de donde me han llegado denuncias gravísimas del despojo completamente ilegal (de tierras) y violación de derechos básicos por parte del alcalde Dennis Córdova.

Caso Bellitec salpica a Vera y la familia de Cynthia Gellibert

- Una de sus denuncias se centra en la empresa Bellitec y el despojo de tierras a la familia Perrone en Santa Elena. ¿Qué rol cumplió el exalcalde Otto Vera en este caso?

Cuando fue alcalde, el señor Vera, que se cree el dueño y patrón de las tierras y recursos del Estado, convenció al Concejo Cantonal de formas varias para ayudarlo en la compraventa de las hectáreas a Bellitec. ¿Cómo funciona el esquema? El alcalde llega a un acuerdo con el comprador (una compañía o una persona testaferro) y la otra pieza clave es el Concejo Municipal. Según información que recopilé, entre 2009 y 2014 se realizaron más casos de tráfico de tierras, y más graves porque fueron realizados a través del grupo Sunshine, caso con el que arriesgué mi vida. Ahí uno de los concejales era el hermano de Cynthia Gellibert, el señor Walter Gellibert, que está glosado por ocho millones de dólares.

- La Contraloría examinó la venta de las más de 700 hectáreas y no halló responsabilidades sobre Vera. ¿Qué es lo cuestionable de dicha investigación?

Es un informe perverso más. La exdirectora de la Contraloría en Santa Elena, Nelly Reyes, quien supuestamente está siendo investigada por presunto delito de asociación ilícita y peculado por el caso Bellitec en la Fiscalía de Santa Elena, preparó el informe. Un señor Ricaurte, entonces asesor político de Vera, es padre de la funcionaria, muy importante en el departamento jurídico de la Contraloría de Santa Elena. Desde 2018, con la legalización del movimiento político de Vera, Contraloría no ha emitido responsabilidad penal contra ningún funcionario (alcalde, prefecto) de Santa Elena.

Otto Vera llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Nacional. TOMADO DE LA ASAMBLEA

La Asamblea Nacional calla ante casos de corrupción, denuncia Monika Silva

- ¿Se elevó una queja a la matriz de la Contraloría sobre las presuntas irregularidades en el examen especial?

En julio de 2024, el representante de la familia Perrone presentó una denuncia contra el informe presentado por Reyes, pero que el contralor Mauricio Torres dice que no tiene nada que ver con su administración. No es cierto, Reyes fue removida del cargo gracias a mi lucha, pero sigue trabajando en la Contraloría como auditora. Hubiera podido solicitar apoyo de asambleístas de RC5 por temas graves que legisladores como Ferdinan Álvarez, Diana Jácome y Niels Olsen no me han respondido, sobre la presunta red de nepotismo y tráfico de influencias en la administración del contralor. O presentar una solicitud para que me ayuden con información sobre el caso Bellitec, que tiene una investigación previa por peculado y asociación ilícita.

"Quien le da blindaje a Otto Vera es otra persona extremadamente peligrosa"

- Si las irregularidades son claras, ¿por qué no hay procesos contra Otto Vera? ¿Quién blinda al exalcalde?

Durante dos años estuve etiquetando (en publicaciones) al abogado Jaime Nebot porque fue lo primero que se me ocurrió, pero no lo puedo comprobar de ninguna manera. De hecho, hace un año un miembro del Partido Social Cristiano de la vieja guardia (me dijo que) se sienten muy manchados por el señor Vera. Me pidió una reunión en Quito, cuando Vera me amenazó públicamente, para hablar con un señor Serrano, jefe de la Comisión de Ética del partido, porque temía por mi vida. Me dijo que Nebot no es quien le da blindaje (a Vera) y que incluso no quiere saber absolutamente nada del tema, que estaba cansado. Quien le da blindaje (a Otto Vera) es otra persona extremadamente peligrosa

- Este caso escaló hasta la Corte Constitucional. ¿Qué está pendiente de resolver y cuánto tiempo lleva?

El caso en la Corte Constitucional es por incumplimiento de sentencia de la acción de protección que ganó en dos instancias el señor Perrone. La Corte Provincial de Santa Elena dijo que los catastros son del señor Perrone, pero Vera desnaturalizó el habeas data usando jueces, los mismos que le dieron la mano para anular los códigos catastrales de los terrenos del señor Perrone. Hace más de 30 meses que este caso llegó a la Corte Constitucional, sin que la jueza Alejandra Cárdenas resuelva.

