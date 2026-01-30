Ley de Extradición en Ecuador: ¿por qué el proyecto lleva cinco meses en la Asamblea?

En el proyecto de ley, enviado por la Corte Nacional de Justicia, se incorpora la figura de extradición pasiva

Después de que en abril del 2024, en consulta popular, Ecuador votó a favor de la extradición de connacionales, la Corte Nacional de Justicia envió un proyecto de ley al respecto, que la Asamblea trata desde agosto del 2025, cinco meses, hasta enero 2026.

El jueves 29 de enero del 2026, la Comisión de Justicia, presidida por Rosa Torres, de ADN, escuchó a expertos de la Unidad Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), de un catedrático de la Universidad de Guayaquil y de un especialista en derecho constitucional. Los dos primeros explicaron que la propuesta mantiene los procedimientos relacionados con la extradición activa, es decir, cuando Ecuador requiere a un ciudadano a otro país.

Además, se incorpora la extradición pasiva, cuando un ciudadano ecuatoriano es requerido por otro Estado, de según la reforma constitucional aprobada mediante referéndum, indicaron.

El profesor Héctor Tapia habló sobre la doble tipicidad del delito, por el cual la extradición procede siempre que el delito, por el cual se requiere a un ciudadano, esté tipificado en los dos países.

Más detalles sobre la propuesta de extradición, que revisa Ecuador

El 13 de agosto del 2025, el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, presentó la propuesta legal al Legislativo. En resumen, la Corte es la autoridad, a cargo de los procesos de extradiciones, según plantean. Para analizar los casos crearán una unidad técnica.

También se establece que los jueces deberán iniciar la extradición de procesados prófugos, si se cuenta con una sentencia de cárcel mayor a un año o si hay una orden de prisión preventiva, por ejemplo.

