¿Quién es la asambleísta Rosa Torres y lo que dijo de polémicas fiestas en Madrid?

La legisladora y presidenta de la Mesa de Justicia fue asesora de Daniel Noboa

Rosa Torres fue asesora en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa; en la Corte Nacional de Justicia y en la Presidencia.

Rosa Alegría Torres Cadena nació en Quevedo, el 25 de octubre de 1995. Tiene 30 años. En el 2017 era entrevistada por ser candidata al Miss Ecuador, que se desarrolló en su provincia, Los Ríos. El 17 de mayo del 2025 fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia frente a otros legisladores con mayor experiencia.

El lunes 12 de enero del 2026, Rosa Elena Torres tuvo que enfrentar a la prensa legislativa, que la esperaba en la antesala de la comisión. Todos querían saber qué relación tiene con el círculo de amigas y supuesta prometida de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, quien fue asesinado en una incursión armada en la urbanización exclusiva Mocolí Golf Club, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, el 5 de este mes.

En redes sociales han circulado fotografías y videos de la asambleísta Rosa Elena Torres, conocida como Rossie, en un viaje en España, con mujeres que han sido parte de ese círculo, presuntamente.

"No es coincidencia es cálculo político, ahí no hubo ninguna concertación. Es más no conozco a las personas que están ahí. Lo decía muy bien el comunicador Andersson Boscán: 'si usted aparece con una foto significa que usted está vinculado con la persona'. Yo exhorto y más bien ayúdeme, a los trolls pagados por el correísmo, que muestren evidencias, vinculaciones. Saben la diferencia, aquí estoy por convicción, no por necesidad, creo firmemente que podemos construir un país mejor".

¿Quién es Rosa Torres?

En las redes sociales de la asambleísta Rosa Torres se puede observar más que nada su gusto por el gimnasio. Seguido se la observa posando para fotografías, luciendo sus outfits. En su cuenta de Instagram hay un video en el que se cuenta que su padre, Lusgardo Torres fue concejal; una de las calles de su cantón lleva su nombre; su abuelo fue diputado, según señala.

En el portal del Viceministerio de Educación Superior, antes Senescyt, registra el título de abogada por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de junio del 2021. Y una maestría en Derecho, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, de octubre de 2025.

Este es su patrimonio

Según la Contraloría, Rosa Torres registra un patrimonio de 63.647,28 dólares. Y pasivos por 2.104 dólares.

Torres trabajó en la Corte Nacional de Justicia, Asamblea y Presidencia de la República

En el 2021 y 2022 aparece como asesora 3 de la Corte Nacional de Justicia.

En el 2023, asesora nivel 2 de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que presidió Daniel Noboa.

También, en el 2023 y 2024, Rosa Torres se desempeñó como Subsecretaria General de Acción Estratégica de la Presidencia de la República y Secretaria General de Gestión Gubernamental.

Rosa Torres fue candidata a Miss Ecuador, en 2017. Página Miss Ecuador.

