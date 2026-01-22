La Corte Nacional acepta la extradición de Jezdimir Srdan a Austria

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó este jueves 22 de enero el pedido de extradición de Jezdimir Srdan, ciudadano requerido por la justicia de Austria por su presunta participación en un plan de asesinato vinculado a clanes criminales de la mafia balcánica.

La decisión de primera instancia se adoptó durante la audiencia de extradición presidida por Marco Rodríguez, quien asumió recientemente la presidencia encargada del máximo órgano de la justicia ordinaria.

Rodríguez explicó que la extradición se acepta con la condición de que Srdan cumpla primero las causas que tiene pendientes en Ecuador. Estas incluyen una sentencia de 10 años de cárcel por lavado de activos y otro proceso en curso por presunta delincuencia organizada.

Detalles de la audiencia de extradición

La audiencia comenzó con Srdan conectado desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Rodríguez le solicitó que se pronuncie sobre si aceptaba o no su extradición. Su abogado, Diego Chimbo, pidió un tiempo para conversar con su cliente en una sala zoom privada. Posteriormente, indicó que Srdan no aceptaba la extradición, pero el magistrado solicitó que fuera el extranjero quien se pronuncie a viva voz, a lo que Srdan respondió únicamente: “No quiero”.

Luego fue el turno del representante de la Fiscalía, quien expuso el caso y subrayó que Austria ha remitido documentación en la que garantiza que Srdan no será sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes. También presentó los fundamentos jurídicos del pedido, señalándolo como parte de una estructura criminal involucrada en un intento de homicidio ocurrido en Viena en 2020.

El defensor Diego Chimbo argumentó que el delito por el que se acusa a Srdan no estaría correctamente tipificado en la documentación enviada por Austria y advirtió que la pena en ese país podría oscilar entre 10 y 20 años de prisión o cadena perpetua, lo que, según sostuvo, constituiría un trato cruel e inhumano y, por tanto, impediría la extradición.

Finalmente, intervino el delegado del consulado de Austria, quien ratificó la solicitud de su país y aseguró que toda la documentación está completa.

Pedido formal y aval judicial

Tras analizar la documentación remitida por el Estado requirente, la Corte Nacional resolvió aceptar la extradición, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa ecuatoriana y en los tratados internacionales vigentes. Sin embargo, la aceptación no implica una entrega inmediata.

El trámite continuará con la fase de apelación, si así lo decide la defensa. Posteriormente, la decisión quedará en manos del Ejecutivo, conforme al procedimiento previsto en la ley. Es decir, será el presidente Daniel Noboa, o el ministro en quien delegue, quien tenga la última palabra y decida si extradita a Srdan de forma inmediata o si dispone que permanezca en Ecuador hasta cumplir sus condenas.

Un caso de alcance transnacional

Jezdimir Srdan ha sido vinculado por la justicia europea a disputas entre clanes criminales y a un presunto plan para ejecutar un asesinato en Austria, lo que motivó la emisión de una orden de detención internacional. En Ecuador, su nombre cobró notoriedad tras ser sentenciado por lavado de activos, en un caso que reveló operaciones financieras de origen ilícito.

Con esta resolución, la Corte Nacional abre la puerta para que Srdan enfrente a la justicia austríaca, en uno de los primeros casos de extradición resueltos tras la reconfiguración de la cúpula judicial.

