Feriado en Ecuador: alta afluencia de turistas en Tungurahua y la Amazonía

El feriado activó la economía turística en Tungurahua, Napo y Pastaza, con ocupaciones que superaron el 90%.

Baños de Agua Santa superó el 90% de ocupación hotelera durante el feriado.

El feriado de Semana Santa dejó un balance positivo para el turismo en la zona Centro del país, con especial dinamismo en Tungurahua y en las provincias amazónicas de Napo y Pastaza. La coincidencia con las vacaciones del régimen Costa favoreció una alta movilización de visitantes hacia destinos cercanos, seguros y con una oferta que combina fe, aventura y descanso.

En Baños de Agua Santa, el principal destino turístico de Tungurahua, la ocupación hotelera superó el 90%. En las noches de mayor afluencia se registraron cerca de 30.000 visitantes, distribuidos en alrededor de 350 establecimientos formales.

Según Verónica Silva, directora de Turismo y Cultura del Municipio, la demanda ya se anticipaba desde finales de marzo con eventos como la Caminata de la Fe, que congregó a más de 15.000 personas.

A este impulso se suma la agenda de actividades previstas para abril. La competencia internacional Petzl Trail Plus, programada del 9 al 12, ya cuenta con más de 6.000 inscritos, lo que, junto a sus acompañantes, proyecta nuevamente una ocupación total. “Esto dinamiza la economía local, que depende en gran parte del turismo”, señaló Silva.

Desde el sector turístico, Geovanny Romo, presidente de la Cámara de Turismo de Baños, coincidió en que las expectativas se mantienen altas hasta el próximo feriado, cuando se prevé el cierre de la temporada vacacional en la Costa.

Destacó que el clima favorable y la percepción de seguridad han sido factores clave. “El visitante busca tranquilidad y buena atención, y el sector está comprometido en ofrecer servicios de calidad”, indicó.

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Preferencias que marcan la ruta

Mientras Baños se consolida como eje turístico, el flujo de visitantes también se extendió hacia la Amazonía. Holger Ortiz, transportista de rutas hacia el Oriente, señaló que los viajes a Napo y Pastaza aumentaron hasta en un 70% durante este periodo.

En Napo, la tendencia también es positiva. Juan Arévalo, presidente de la Cámara de Turismo, explicó que la ocupación hotelera ha alcanzado el 90% en feriados recientes. “Tenemos opciones para todos los gustos: turismo comunitario, cascadas, gastronomía y contacto directo con la selva”, afirmó.

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En Pastaza, en tanto, empresarios del sector reportaron una ocupación cercana al 80%, impulsada por la diversidad de experiencias y la tranquilidad del destino.

Desde el ámbito privado, María Isabel Molina, operadora turística, destacó que Baños mantiene su posicionamiento por su oferta cultural y natural, sumado a la percepción de seguridad.

Esta dinámica también se refleja en la experiencia de los visitantes. Ana López, turista proveniente de la Costa, comentó que eligió Baños por su oferta integral. “Aquí encontramos turismo religioso, naturaleza y espacios para la familia. Además, se siente un ambiente seguro”, relató.

En contraste, otros viajeros optaron por la Amazonía. Luis Andrade, turista ambateño, contó que decidió visitar Tena en busca de nuevas experiencias. “La selva, los ríos y la gastronomía hacen que el viaje valga la pena. Es un destino cercano y muy completo”, expresó.

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