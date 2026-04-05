Feriado en Ecuador: las dos caras del feriado en playas de Manta y Esmeraldas

La presencia de las FF.AA. y la Policía en zonas turísticas fue uno de los factores que aportó a la sensación de tranquilidad entre visitantes.

El reciente feriado de Semana Santa dejó escenarios diferentes en los principales balnearios del litoral ecuatoriano, con resultados positivos en ciudades como Manta y Salinas, mientras que en Esmeraldas predominó la preocupación por una afluencia turística menor a la esperada.

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En Manta, el asueto estuvo marcado por una alta llegada de visitantes y una intensa agenda de actividades recreativas, lo que permitió un balance favorable para la economía local. Las playas se consolidaron como el principal atractivo y concentraron a decenas de turistas provenientes, principalmente, de Guayas, Los Ríos y otros cantones de Manabí.

Balnearios como El Murciélago, Liguiqui, Santa Marianita, San Mateo, San Lorenzo y Tarqui fueron puntos clave durante el feriado. En estos sectores se desarrollaron carreras atléticas, eventos deportivos, activaciones musicales y ferias, lo que generó un ambiente familiar y de concurrencia sostenida durante los días de descanso.

El cantón Muisne destacó por el ambiente festivo, donde se desarrolló la octava edición del concurso de pesca del robalo y el quinto Festival del Robalo. Cortesía

El movimiento turístico se reflejó también en el sector hotelero

El movimiento turístico se reflejó también en el sector hotelero. La ocupación alcanzó alrededor del 80%, según indicó el dirigente turístico Jaime Ulloa, quien calificó el feriado como positivo, aunque reconoció que las cifras aún estuvieron por debajo de las alcanzadas durante el carnaval. Aun así, destacó el impacto en restaurantes, comercio informal, transporte y servicios vinculados al turismo.

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La reactivación económica se vio reforzada por festivales gastronómicos organizados en distintos puntos de la ciudad. Edwin Zambrano, comerciante de la playa El Murciélago, señaló que las ventas aumentaron gracias a la gran cantidad de actividades y visitantes, lo que permitió mejorar los ingresos de pequeños emprendedores durante el feriado.

En materia de seguridad, la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas turísticas fue uno de los factores que aportó a la sensación de tranquilidad entre los visitantes.

Hasta el cierre del feriado, el Municipio de Manta no había difundido cifras oficiales sobre la cantidad de turistas, aunque se anticipa un balance favorable.

Un panorama distinto se vivió en la provincia de Esmeraldas, donde el feriado dejó un saldo atípico, caracterizado por baja ocupación hotelera. Según Carlos Acosta, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Atacames registró apenas un 40% de ocupación, Mompiche un 30%, Tonsupa un 10% y Las Palmas apenas un 5%.

Lla masiva llegada de turistas no solo se concentró en Salinas, sino que se extendió a balnearios cercanos Cortesía

El turismo interno aportó al turismo

El turismo interno se sostuvo parcialmente gracias a actividades locales en Muisne y Esmeraldas, como concursos de pesca deportiva y festivales musicales. A partir del sábado se evidenció la llegada de grupos de visitantes desde Colombia, principalmente de Pasto e Ipiales, aunque su presencia no fue suficiente para revertir los bajos registros.

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En contraste, el cantón Muisne destacó por el ambiente festivo vivido en la comunidad de Daule, donde se desarrolló la octava edición del concurso de pesca del robalo y el quinto Festival del Robalo. La jornada, que combinó tradición y turismo comunitario, reunió a decenas de pescadores. El primer lugar fue para un participante de Cojimíes, que capturó un robalo de 68 centímetros y recibió un premio de 1.500 dólares.

En Daule, el concurso del robalo no solo atrajo a pescadores, sino también a familias y turistas que participaron en ferias, presentaciones artísticas y jornadas ambientales, fortaleciendo una propuesta basada en identidad, tradición y contacto directo con la naturaleza.

La pesca deportiva se consolidó como uno de los ejes de atracción del feriado en esta zona. Más allá de la competencia, los visitantes destacaron la experiencia cultural y gastronómica, centrada en platos típicos a base de mariscos, lo que permitió generar ingresos directos para cocineras, comerciantes y guías comunitarios.

En la península de Santa Elena, la masiva llegada de turistas no solo se concentró en Salinas, sino que se extendió a balnearios cercanos, generando congestión vehicular en algunos tramos, pero también una distribución más equilibrada del movimiento turístico. Para muchos visitantes, la posibilidad de combinar playa, gastronomía y espectáculos fue determinante para elegir este destino durante la Semana Santa.

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Finalmente, Salinas, en la provincia de Santa Elena, se consolidó como uno de los destinos más concurridos del feriado. La ciudad alcanzó ocupación hotelera total y recibió a miles de visitantes atraídos por sus playas, la gastronomía y un espectáculo musical de carácter internacional.

Otros balnearios de la península, como Ballenita, Olón, Montañita y Ayangue, también registraron una alta presencia de turistas. De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Ecuador, más de 51.000 vehículos ingresaron a la zona hasta la mañana del domingo, superando cifras de años anteriores. Aunque un hecho violento aislado empañó parcialmente la jornada en Salinas, el balance general del feriado en Santa Elena fue positivo.

En Manta, el feriado también implicó una reorganización logística en playas y zonas comerciales ante la alta demanda. Vendedores informales, operadores turísticos y restaurantes reportaron una mayor rotación de clientes, especialmente en horas de la tarde y noche.

Actividades recreativas en varios balnearios

La dinámica fue constante durante los cuatro días del asueto, impulsada por actividades recreativas que mantuvieron activa la ciudad más allá del horario de playa. Turistas consultados señalaron que uno de los principales atractivos fue la combinación entre oferta natural y eventos programados.

Muchos visitantes optaron por recorrer varios balnearios durante su estadía, lo que generó movimiento no solo en El Murciélago, sino también en sectores periféricos como Liguiqui y Santa Marianita, donde se evidenció una ocupación creciente en hospedajes alternativos y alquileres temporales.

En Esmeraldas, en cambio, la baja afluencia reavivó las preocupaciones del sector turístico sobre la estacionalidad y la falta de sostenibilidad en feriados cortos. Operadores señalaron que, pese al buen clima, visitantes optaron por destinos con mayor oferta de espectáculos o accesibilidad vial.

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