Nueva terminal de vía a la costa no cubre la demanda en horas pico

Terminal. La seguridad del recinto se refuerza con vigilancia privada y un sistema de monitoreo 24/7. Tiene más de tres meses.

Guadalupe Villao llegó con más de diez familiares a la Terminal Terrestre Municipal Costa, ubicada en la vía Perimetral, para viajar a San Pablo. Sin embargo, el próximo bus, que salía en 40 minutos, tenía apenas seis asientos disponibles. Miró a sus parientes y expresó la frustración del momento: “¿Y ahora?”. No tuvieron otra opción que esperar.

Como este caso, la situación se repite constantemente y, en los últimos días, se ha vuelto común en este sitio que, tras más de una década de anuncios, finalmente está en funcionamiento.

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Las quejas se agravaron durante el último feriado, cuando decenas de personas, entusiasmadas por viajar a la playa, pensaron que desde esta terminal llegarían más rápido a sus destinos. Pero su expectativa se desvaneció al comprobar que las unidades ya arribaban llenas desde la terminal terrestre matriz, la Jaime Roldós Aguilera, mientras en este punto se formaban largas filas.

Este problema se ha repetido en los últimos días, lo que ha llevado a la ciudadanía a cuestionar quién está a cargo del control. Aunque la terminal cuenta con buena infraestructura, personal de seguridad y aire acondicionado, las fallas operativas generan malestar.

Fines de semana y horas pico se intensifica el problema

Para Víctor Gómez, quien viaja desde Guayaquil hacia Playas, la situación empeora los fines de semana. Ha tenido que esperar hasta una hora, por lo que, cuando puede, prefiere ir directamente a la terminal del norte de la ciudad. “Aquí hay que tener suerte para que el bus llegue rápido. Es una odisea y, además, puedes quedar atrapado en el tráfico de la Perimetral. Por eso muchos prefieren ir allá, aunque en días normales sí hay buses con mayor frecuencia o se consigue asiento”, manifestó.

Un equipo de EXPRESO constató que, en un día ordinario, solo la mitad de las boleterías disponibles funcionan. De las 12 existentes, apenas seis estaban atendiendo. Sin embargo, más que esto, lo que genera mayor molestia es la demora en la salida de los buses.

Autoridad. Director adelantó que se incorporan buses en la terminal de vía a la costa para reducir esperas y descongestionar la demanda. Juan Daniel Ponce

Las quejas también se han trasladado a redes sociales, donde usuarios denuncian irregularidades. “Hicieron una terminal terrestre con millones de dólares en la vía a la costa para que los buses interprovinciales paren ahora en el paso peatonal frente a Puerto Azul, en las narices de la ATM”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Venir al terminal de la vía a la costa es un martirio si piensas que vas a salir de inmediato. Compré pasaje para salir enseguida y me dijeron que en siete minutos salía. Llegué a las 16:30, ya son las 18:30 y aún faltan tres buses”.

Al respecto, este Diario se contactó con Marco Machuca, director de Terminales Terrestres, quien admitió que se trata de una problemática compleja y señaló que se presenta principalmente en las denominadas horas pico. Y agregó que ya se analizan algunas soluciones.

Terminales Terrestres anuncian unidades fijas en el sitio

“Estamos comenzando una nueva etapa y observando cómo es el flujo de pasajeros. Hemos coordinado con dos cooperativas grandes que tienen las unidades suficientes para cubrir la demanda en horas pico, que es cuando se presenta este problema”, expresó.

El funcionario afirmó que otra de las medidas es que ya hay buses estacionados en la terminal de la vía a la costa, y que los que retornen de la playa ingresarán directamente a este punto. “Ya lo estamos aplicando. Una cooperativa, Posorja, ya tiene unidades aquí. Es una solución adicional que ayuda a mejorar los tiempos y frecuencias, lo cual es competencia de la ANT”.

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Sin embargo, uno de los aspectos críticos es que algunos conductores recogen pasajeros en la vía, fuera de la terminal. Ante esto, Machuca indicó que responde a temas de “costumbre, idiosincrasia y desobediencia”. Y advirtió que esta práctica expone a los usuarios a riesgos, considerando que ya se cuenta con una infraestructura adecuada.

“Ese es un problema que hemos tratado con la ATM, que nos ha dado facilidades y ha empezado a ubicar unidades en estos puntos donde la gente espera. Hemos hecho llamados a las cooperativas y a los choferes, pero este control se nos escapa de las manos, ya que es potestad de las autoridades de tránsito”, concluyó.

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