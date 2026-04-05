Oleaje moderado en Ecuador: tres playas bajo alerta amarilla este 5 y 6 de abril

El estado del mar se mantendrá moderado en la Costa y Galápagos; tres playas registran nivel medio de riesgo

Referencial. El estado del mar en la costa continental e insular de Ecuador se mantendrá con oleaje moderado

El estado del mar en la costa continental e insular de Ecuador se mantendrá con oleaje moderado durante este domingo 5 y lunes 6 de abril de 2026, de acuerdo con el monitoreo vigente de las condiciones marítimas a escala nacional.

(Sigue leyendo: Ecuador tendrá feriado de 4 días por el 1 de Mayo: Noboa suspende jornada laboral)

En este periodo, tres playas del país presentan un nivel medio de amenaza, identificado con bandera amarilla, mientras que 38 balnearios se mantienen en nivel bajo, bajo bandera verde, según el mapa de nivel de amenaza por oleaje elaborado con base en los pronósticos de altura de ola.

Playas con nivel medio de amenaza



Las playas que registran bandera amarilla, lo que implica mayor precaución para el ingreso al mar, son:

Quingüe, en la provincia de Esmeraldas

Canoa, en Manabí

Machalilla, también en Manabí

En estos balnearios, el oleaje puede generar corrientes más intensas o rompientes irregulares, especialmente en mar abierto o en sectores con cambios bruscos de pendiente, por lo que se recomienda evitar el ingreso de personas sin experiencia en el mar.

RELACIONADAS En Manabí se elevaron plegarias para aplacar la maldad en el mar

Pronóstico del Inocar muestra oleaje moderado y agitado en la costa ecuatoriana y Galápagos. Cortesía

La mayoría de playas, con bandera verde



El resto del perfil costero del país mantiene bandera verde, lo que significa una amenaza baja. Entre estas se incluyen playas de:

Esmeraldas: Las Peñas, Tonsupa, Atacames, Same, Mompiche, Las Palmas, Bocana de Lagarto, entre otras.

Manabí: Crucita, Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Lorenzo, Puerto Cayo, Ayampe y El Matal.

Santa Elena: Manglaralto, Montañita, San Pablo, Chanduy, Anconcito, Engabao.

Guayas y El Oro: Playas y Jambelí.

Galápagos: Isabela, Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal.

En total, 38 localidades costeras se encuentran habilitadas para actividades recreativas con condiciones consideradas favorables, aunque sujetas a cambios por dinámica marina.

⚠️ ¡Precaución!



Para el 5 y 6 de abril de 2026, se prevé oleaje con estado de mar moderado en la costa continental e insular del país.



Durante este periodo, 3 playas presentarán nivel medio 🟡 de amenaza (bandera amarilla) y 38 playas nivel bajo 🟢 (bandera verde), según… pic.twitter.com/ECjYHJ47Kz — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) April 4, 2026

¿Qué significan las banderas?



Bandera verde: amenaza baja; se puede ingresar al mar con precaución. Bandera amarilla: amenaza media; se recomienda cuidado al nadar y evitar riesgos innecesarios. Bandera roja: amenaza alta; el ingreso al mar no es recomendable.

Para este periodo no se han identificado playas con bandera roja, lo que indica ausencia de condiciones marítimas extremas a nivel nacional.

Recomendaciones clave

Ingresar al mar únicamente en zonas señalizadas

Evitar nadar solo o en horarios de baja visibilidad

No perder de vista a niños y adultos mayores

Respetar las indicaciones de salvavidas y autoridades locales

También se recomienda a pescadores artesanales y embarcaciones menores evaluar las condiciones antes de zarpar, ya que el oleaje moderado puede generar inestabilidad en mar abierto. El monitoreo de las condiciones marítimas se mantiene activo y las evaluaciones pueden modificarse si se registran cambios en la altura y frecuencia del oleaje durante los próximos días.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!