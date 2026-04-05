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Una mujer fue aprehendida en Machala durante un operativo de la Policía Nacional
Una mujer fue aprehendida en Machala durante un operativo de la Policía Nacional.Cortesía

Operativo en Machala desmantela centro nocturno que almacenaba armas ilegales

El operativo se ejecutó en un local sin permisos, donde se hallaron armas y municiones

Una mujer fue aprehendida en Machala durante un operativo de la Policía Nacional ejecutado en un centro nocturno clandestino, que presuntamente era utilizado por integrantes del grupo delictivo conocido como 'Sao Box' para almacenar armas.

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El operativo se desarrolló como parte de acciones de control en establecimientos irregulares de la capital orense, en medio de investigaciones relacionadas con delitos vinculados al porte ilegal de armas y a estructuras criminales que operan en la zona sur del país.

La detenida fue identificada como Hita, quien, según información policial, registraría antecedentes por un caso de prostitución infantil en 2022. Las autoridades no han detallado si este antecedente guarda relación con el procedimiento actual, que se mantiene en fase de investigación.

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Fuentes policiales indicaron que el establecimiento no contaba con permisos de funcionamiento y operaba de manera clandestina
Fuentes policiales indicaron que el establecimiento no contaba con permisos de funcionamiento y operaba de manera clandestinaCortesía

Resultados de la operación

  • Un arma de fuego
  • 11 cartuchos 
  • Dos teléfonos celulares 

El material hallado será sometido a pericias balísticas y técnicas para determinar su procedencia y posible vinculación con hechos delictivos recientes.

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Fuentes policiales indicaron que el establecimiento no contaba con permisos de funcionamiento y operaba de manera clandestina, lo que habría facilitado su uso como punto logístico para actividades ilegales. Sin embargo, será la Fiscalía la que determine el grado de responsabilidad de la detenida y si existen otros implicados en la presunta red criminal.

Machala, una de las ciudades más afectadas por el repunte de la violencia asociada al crimen organizado, ha sido escenario frecuente de operativos dirigidos a desarticular puntos de almacenamiento de armas y espacios utilizados por bandas para coordinar actividades ilícitas.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan establecer si el lugar intervenido tenía una conexión directa con otros delitos registrados en la provincia de El Oro.

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