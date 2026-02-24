Operativo marítimo en Puerto Jelí: así cae la organización criminal Sao Box
Una operación policial en Puerto Jelí desarticuló una estructura vinculada a extorsiones, hechos violentos y tráfico de droga
Luego de tres meses de labores de inteligencia, la Policía Nacional, en coordinación con el Bloque de Seguridad, ejecutó un operativo en los brazos de mar de Puerto Jelí, provincia de El Oro, que permitió la desarticulación de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, armas y explosivos.
La intervención se realizó por vía marítima y culminó con la aprehensión de siete adultos y un adolescente, quienes serían integrantes del grupo delictivo “Sao Box”, una estructura previamente vinculada al grupo armado “Los Lobos” y catalogada como organización terrorista en el marco del conflicto armado interno declarado por el Gobierno en 2024.
Presunta estructura ligada a extorsiones y violencia
Según información policial, los detenidos estarían implicados en extorsiones, robos en camaroneras, hechos violentos y actividades de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en la zona de Puerto Jelí, considerada un punto estratégico por su movilidad marítima.
- Jordy, con antecedentes por asociación ilícita, porte de armas y tráfico de drogas.
- Lender, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias.
- Sonia, también con antecedentes por tráfico de drogas.
- Andy
- Dany
- Sergio
- Un adolescente
Toda la estructura operaba con roles definidos para transporte, custodia y distribución de sustancias ilícitas, según reportes preliminares.
Armas, explosivos y droga incautada
Durante el operativo se decomisó un conjunto significativo de evidencias que, de acuerdo con la Policía, confirma la operatividad del grupo:
- 2 escopetas
- 1 fusil
- 4 armas semiautomáticas
- 6 alimentadoras
- 19 municiones calibre 12
- 68 municiones calibre 9 mm
- 61 municiones calibre .380
- 18 equipos electrónicos
- 4 radios de comunicación
- 3 bultos de cocaína
- 7 bultos de marihuana
- 1 artefacto explosivo
Todo el material fue ingresado a cadena de custodia para continuar con las investigaciones fiscales y pericias correspondientes.
Las autoridades consideran esta operación como un golpe relevante contra Sao Box, grupo señalado por intentar expandir su presencia en zonas de manglar y rutas marítimas utilizadas para tráfico de droga, almacenamiento ilegal y operaciones de extorsión.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la formulación de cargos en las próximas horas.
