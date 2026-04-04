Operativo en Guayaquil: 1,5 toneladas de droga y siete detenidos en el puerto

La droga estaba distribuida en 18 bultos dentro de un contenedor que era manipulado en una terminal portuaria

Un operativo dejó como resultado la incautación de una tonelada y media de droga y la detención de siete personas.

Un operativo ejecutado en una de las terminales portuarias de Guayaquil dejó como resultado la incautación de una tonelada y media de droga y la detención de siete personas, presuntamente vinculadas a una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

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La sustancia ilícita fue localizada dentro de un contenedor que se encontraba en el interior del puerto. De acuerdo con la información proporcionada por el ministro del Interior, John Reimberg, seis sospechosos fueron capturados en flagrancia dentro de las instalaciones portuarias, mientras que un séptimo fue detenido en los exteriores del recinto, en el marco del mismo operativo.

¿Cómo estaba distribuida la cocaína?

El cargamento estaba distribuido en 18 bultos, cuyo peso total alcanza aproximadamente 1.500 kilogramos. Las autoridades no han precisado aún el tipo de droga ni el destino final del contenedor, datos que permanecen bajo investigación.

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Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del proceso penal correspondiente, mientras las unidades especializadas continúan con las indagaciones para determinar el grado de participación de cada uno y establecer si existen más personas involucradas.

Este hallazgo se suma a una serie de decomisos realizados en los puertos de Guayaquil, considerados puntos estratégicos para el envío de droga hacia mercados internacionales, y refleja la persistencia de las redes criminales que operan en los recintos portuarios del país.

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