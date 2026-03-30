Ofensiva militar deja 845 detenidos y cinco toneladas de droga incautadas en Ecuador

Las acciones se han concentrado especialmente en provincias donde rige el toque de queda.

En las últimas dos semanas, el despliegue militar en distintas zonas del país se ha intensificado como parte de una nueva etapa de la denominada fase de Ofensiva Total, una estrategia que prioriza la intervención directa sobre las estructuras que sostienen al crimen organizado. Las acciones se han concentrado especialmente en provincias donde rige el toque de queda, aunque también han alcanzado otros territorios considerados estratégicos.

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De acuerdo con información oficial, las Fuerzas Armadas ejecutaron operaciones simultáneas y sostenidas que apuntaron a los componentes operativo, logístico y financiero de grupos armados organizados. El balance de este período incluye la destrucción de 58 objetivos militares, relacionados con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los blancos intervenidos constan pistas clandestinas empleadas para el transporte de droga, centros de operación criminal, campamentos de minería ilegal y guaridas utilizadas como refugio o para el acopio de armamento.

Operaciones en altamar derivaron en la incautación de cerca de cinco toneladas de droga y la detención de 15 personas. Cortesía

¿En qué provincias se desarrollaron las intervenciones?

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo

Santa Elena

Esmeraldas

El Oro

Imbabura

Napo

Orellana

Zamora Chinchipe

Resultado de las operaciones

En términos de volumen operativo, el balance señala que a escala nacional se realizaron 18.750 operaciones militares en ese lapso. Como resultado, se incautaron:

275 armas de fuego

más de 5.000 municiones

8.400 explosivos

A esto se suma la destrucción de 256 bocaminas

42 retroexcavadoras

36 dragas

ocho pistas clandestinas

Las intervenciones también incluyeron el decomiso de más de 151.000 galones de combustible, insumo clave tanto para la minería ilegal como para el narcotráfico, así como la aprehensión de 845 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales. No se han detallado, hasta ahora, cuántas de estas detenciones derivaron en procesos judiciales.

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La ofensiva no se limitó al territorio continental. En el ámbito marítimo, las Fuerzas Armadas, con apoyo de cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, ejecutaron operaciones en altamar que derivaron en la incautación de cerca de cinco toneladas de droga y la detención de 15 personas. Las intervenciones se desarrollaron en áreas consideradas sensibles para el tráfico internacional, como Galápagos, Santa Elena, Manta y aguas internacionales.

Estas acciones buscan afectar las rutas de salida de droga desde Ecuador hacia mercados externos, en un contexto en el que el país se ha consolidado como un punto clave del tránsito regional de estupefacientes.

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