Minería ilegal en Santo Domingo: ¿cómo operaba el campamento ligado a 'Los Lobos'?

Una operación militar ejecutada en el sector Salinas de Montenuevo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Una operación militar ejecutada en el sector Salinas de Montenuevo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó al descubierto una estructura de minería ilegal que, según información de inteligencia, estaría relacionada con el grupo armado organizado Los Lobos, una de las bandas criminales con mayor presencia en el país.

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La intervención, denominada Impacto Final, se desarrolló tras labores de inteligencia militar y con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo fue un campamento clandestino que funcionaba como base logística para la extracción ilegal de oro, actividad considerada una de las principales fuentes de financiamiento de economías criminales en la zona.

De acuerdo con la información oficial, el sitio contaba con una infraestructura diseñada para operar de forma permanente y evadir controles estatales. Entre los hallazgos se registraron sistemas de poleas de gran escala para el traslado de material, puntos de acopio del mineral y una red de alerta temprana que permitía advertir la presencia de uniformados. Además, las autoridades señalaron que la operación se desarrollaba en un entorno marcado por la intimidación a los habitantes del sector, lo que habría dificultado denuncias previas.

El objetivo fue un campamento clandestino que funcionaba como base logística para la extracción ilegal de oro Cortesía

Resultados del operativo

15 bocaminas fueron inhabilitadas

Se neutralizó una retroexcavadora

Se destruyeron 5.000 sacos de material aurífero

Se desmanteló un sistema de poleas utilizado para la movilización del mineral

No se informó de personas detenidas durante la intervención.

Fuentes militares estiman que la estructura ilegal desarticulada generaba ingresos de varios millones de dólares, recursos que presuntamente eran utilizados para sostener otras actividades delictivas del grupo criminal, entre ellas el control territorial y la violencia asociada a economías ilícitas.

¡OPERACIÓN MILITAR “IMPACTO FINAL” DEJA SIN AULLAR A LOS LOBOS! 🚨🚨🚨🚨



Fuerte golpe a las mafias en Santo Domingo



$3 millones menos para financiar economías criminales. Tras labores de inteligencia militar y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, se ejecutó… pic.twitter.com/qt18wfUrdv — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 29, 2026

¿Qué ocurre en Santo Domingo?

La minería ilegal se ha convertido en un problema recurrente en varias provincias del país, debido a su vínculo con bandas armadas, daños ambientales y conflictos sociales. En zonas como Santo Domingo, su expansión ha sido señalada por autoridades y habitantes como un factor que incrementa la inseguridad y la presión sobre comunidades rurales.

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Aunque el operativo representa un golpe a esta red específica, expertos en seguridad advierten que la erradicación de estos campamentos suele ser temporal si no se acompaña de controles permanentes, presencia estatal sostenida y alternativas económicas para las poblaciones locales.

Las autoridades indicaron que las operaciones contra la minería ilegal continuarán en otros puntos identificados como críticos, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras actividades criminales en la región.

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