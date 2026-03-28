Operativo frena maquinaria de minería ilegal en concesión de la Zona 8

Operativo contra la minería ilegal, por parte de la Policía Nacional.

Agentes de la Unidad Nacional de Policía de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) inmovilizaron una excavadora pesada que operaba sin permisos vigentes en la concesión minera La Lorena Código 162.

Sello de clausura. CORTESÍA

La intervención interinstitucional, ejecutada en marzo de 2026, forma parte de una orden de servicio preventiva estructurada para disuadir la expansión de la extracción irregular de recursos. Las inspecciones documentales y en campo abarcaron también los polígonos denominados Lorena 5 y Evadriana 6, ubicados en áreas de influencia operativa.

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El sargento Fran Huilca, responsable del reporte por la Zona 8 de la UPMA, detalló que la maquinaria tipo oruga localizada en plena actividad apenas contaba con un registro de matrícula del año 2021. La absoluta falta de habilitación legal vigente para ejecutar tareas extractivas obligó a los funcionarios a colocar sellos de prohibición, identificados con la serie 0000367-SP-Arcom-2025.

Las autoridades de regulación mantienen la obligación técnica de asegurar que las actividades en estos predios no deriven en afectaciones irreversibles al ecosistema ni vulneren el orden jurídico actual.

Al paralizar la excavadora mediante los sellos, se busca interrumpir de manera inmediata la continuidad de los trabajos sobre el terreno. Sin embargo, el proceso legal recae ahora sobre ARCOM, entidad que deberá establecer las sanciones pecuniarias y administrativas contra los administradores del área intervenida por permitir el ingreso y uso de maquinaria no regularizada.

Cabe destacar que la Zona 8, cuya jurisdicción comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, no escapa a las presiones colaterales que genera la minería extractiva en periferias cercanas.

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