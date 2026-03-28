Donald Trump vuelve a advertir: "Cuba es el siguiente"

El mandatario norteamericano ratifica el bloqueo de crudo a la isla y desestima críticas por el intervencionismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en Miami que Cuba es el próximo objetivo de su administración. Durante su intervención en el foro de inversión FII Priority, el mandatario ratificó la presión diplomática y las restricciones energéticas que asfixian la economía de la isla caribeña

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Presión logística e impacto social

La advertencia del Ejecutivo ocurre en medio de cuestionamientos sobre el intervencionismo exterior de su mandato. Sin embargo, Trump justificó las recientes acciones militares en territorio venezolano e iraní como demostraciones de fuerza respaldadas por su base política conservadora. Como ejemplo de esta operatividad, el mandatario destacó la captura del expresidente Nicolás Maduro ejecutada en enero de este año.

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La estrategia de Washington se fundamenta en un bloqueo petrolero que restringe la operatividad del sistema de distribución cubano y presiona directamente a las autoridades comunistas. Esta medida profundiza la escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, desencadenando apagones y manifestaciones ciudadanas nocturnas en varias localidades del país.

Frente a las declaraciones emitidas en Florida, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió la semana pasada que el Estado mantendrá una "resistencia inexpugnable" ante cualquier incursión. Mientras tanto, la diplomacia de La Habana mantiene su postura de aceptar diálogos bilaterales con la Casa Blanca, pero descarta negociar modificaciones a su estructura política interna.

La declaración gubernamental sobre la isla se produjo ante representantes financieros en un evento respaldado por Arabia Saudita. En ese escenario, Trump defendió el desarrollo de su fuerza armada y la necesidad de desplegarla cuando los intereses norteamericanos lo requieran. Aunque el presidente pidió inicialmente a los medios ignorar la frase referida a la isla, reiteró de inmediato la afirmación frente a los asistentes del evento.

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El mandatario no especificó los detalles de sus próximos planes operativos. Estas afirmaciones coinciden con recientes movilizaciones de sectores opositores en Hialeah, Florida, donde manifestantes exigieron el pasado 24 de marzo la liberación del país caribeño.

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