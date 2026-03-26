Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan segunda audiencia en Nueva York

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen este jueves 26 de marzo en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, para la segunda audiencia del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos. Ambos fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense y permanecen detenidos sin fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En la primera audiencia, celebrada el 5 de enero, Maduro se declaró inocente y se autodenominó “prisionero de guerra”. Ahora, el juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, deberá escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía en torno a la moción presentada para desestimar el caso.

La audiencia de este jueves es parte de la fase preliminar del juicio. El calendario hacia un eventual juicio aún no está definido. Expertos estiman que podría tardar entre uno y dos años en concretarse, dada la magnitud del caso y el volumen de pruebas. Mientras tanto, la defensa busca que el juez Hellerstein acepte la moción de desestimación, lo que representaría un giro significativo en el proceso.

La moción de la defensa: derecho a elegir abogados

El equipo legal de Maduro, encabezado por el reconocido abogado estadounidense Barrick Pollack, sostiene que el Departamento del Tesoro ha vulnerado el derecho constitucional de su cliente al impedirle usar fondos del Estado venezolano para costear su defensa.

Pollack, especialista en delitos de cuello blanco y casos de alta exposición pública, recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había autorizado inicialmente el uso de recursos provenientes de Caracas. Sin embargo, esa licencia fue modificada, prohibiendo el acceso a dichos fondos.

La defensa argumenta que Maduro carece de recursos propios y que la negativa del gobierno estadounidense lo priva de contratar abogados de su elección. La Fiscalía, por su parte, rechaza este planteamiento y asegura que el derecho a la defensa no ha sido violentado, pues los acusados podrían acceder a defensores públicos.

Maduro en Nueva York: Batalla legal por fondos para defensa ante tribunal de EE.UU. Leer más

Los cargos que enfrentan Maduro y Flores

El proceso judicial contra Maduro y Flores es de gran complejidad. El exmandatario está acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos artefactos.

Flores enfrenta cargos similares: conspiración para importar cocaína, posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras. Ambos se declararon no culpables en enero. Las acusaciones conllevan penas severas en el sistema federal estadounidense, que podrían llegar incluso a cadena perpetua.

Cabe destacar que, tras la captura, el Departamento de Justicia eliminó referencias al llamado “Cartel de los Soles”, organización que desde 2020 se atribuía a Maduro como líder. Esa modificación redujo el alcance de las imputaciones, aunque los delitos principales se mantienen vigentes.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!