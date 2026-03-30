Toque de queda en Ecuador: presión social, pérdidas económicas y crimen persistente

Operativos nocturnos de Fuerzas Armadas y Policía forman parte del control del toque de queda en varias provincias del país.

Dieciséis días después de la implementación del toque de queda en varias provincias del país, el Gobierno ha presentado un balance de resultados operativos que, en términos numéricos, muestra un despliegue intenso de fuerzas de seguridad durante las noches.

Sin embargo, más allá de las cifras, el debate se centra en una pregunta clave: ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido con esta medida? La respuesta no es lineal. Mientras las autoridades destacan detenciones, incautaciones y capturas de cabecillas criminales, sectores productivos y expertos en seguridad advierten efectos económicos negativos y una eficacia decreciente de una herramienta utilizada de forma reiterada en los últimos años.

Según el balance presentado 13 días después de iniciada la medida, los operativos nocturnos dejaron 1.106 personas detenidas, en su mayoría por delitos vinculados al porte ilegal de armas, microtráfico y requisitorias pendientes.

Capturas de cabecillas y decomisos en operativos nocturnos

Entre los principales resultados se cuenta la captura de un objetivo de alto valor identificado como alias Wiwi o Teniente, además de varios objetivos de mediano valor pertenecientes a las principales organizaciones criminales del país. En este largo periodo fueron aprehendidos integrantes de Los Choneros, entre ellos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Durante allanamientos, las fuerzas del orden decomisaron fusiles, subfusiles, pistolas, municiones de distintos calibres, un artefacto similar a una granada, dispositivos móviles, dinero en efectivo y una motocicleta, lo cual, según fuentes policiales, evidencia el nivel de organización y peligrosidad de estas estructuras.

También se reportó la captura de alias Pan Quemado, objetivo de mediano valor del grupo Los Lobos; alias Pepe, jefe de sicarios de Los Choneros; y Burro Tito, identificado como cabecilla de Los Lobos. En total, seis estructuras criminales fueron intervenidas y se desmanteló una pista clandestina utilizada como polígono de entrenamiento en la provincia de Los Ríos. A esto se suman 51 armas blancas y de fuego incautadas, 651 vehículos registrados, 78 vehículos recuperados y 156 motocicletas retenidas.

Expertos advierten pérdida de eficacia del toque de queda

Pese al volumen de operativos, el análisis académico invita a mirar más allá de la cifra inmediata. Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, el toque de queda ha perdido capacidad de impacto. “En realidad, no hay nada en concreto, por lo menos nada visible. Quizás una de las razones es que se anunció con mucha antelación la ejecución del toque de queda. Pero además, esta es una medida cuyo efecto es decreciente. Ecuador, desde 2018, vive en un estado casi constante de toque de queda tras toque de queda”.

En realidad no hay nada en concreto (...) Quizás una de las razones es que se anunció con mucha antelación la ejecución. Diego Pérez Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN

Pérez advierte que la repetición de la medida ha hecho que las organizaciones criminales comprendan su dinámica y la incorporen dentro de su lógica operativa. “Ha perdido su filo, su potencial. No es una herramienta que calce para todos los escenarios. En este caso ha demostrado, sobre todo, no ser útil”, sostiene.

El impacto económico es uno de los puntos más sensibles del balance. En las cuatro provincias donde se aplicó la restricción, los locales nocturnos, bares y restaurantes reportaron pérdidas significativas. Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, explica que la afectación promedio se ubica alrededor del 30 %, aunque existen matices.

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Sectores productivos reportan pérdidas económicas

“Hay sectores donde, con lo aprendido desde la pandemia, se ha invitado a los clientes a que visiten los locales más temprano. Se han lanzado promociones o ‘free delivery’. En esos casos, una pérdida proyectada del 30 % se ha logrado reducir al 10 %”, detalla.

Sectores que proyectaban pérdidas del 30 % redujeron ese impacto a cerca del 10 % tras adoptar medidas. Carlos Barrezueta Presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas

No obstante, Barrezueta admite que hay zonas donde el flujo de clientes prácticamente desapareció. “Hay lugares cerrados y plazas donde la gente no acude, lo que genera problemas graves de sostenibilidad”, advierte. En términos generales, entre un 25 % y 30 % de negocios logró mitigar parcialmente el impacto. El resto enfrenta pérdidas plenas.

Desde una mirada estratégica, el exministro del Interior Patricio Carrillo considera que el toque de queda responde más a la presión social que a un diseño estructural de política pública. “La presión social es el termómetro que por el momento define la política de seguridad, pero no alcanza para recuperar la gobernabilidad ni lograr mayor eficacia en los territorios intervenidos”.

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Carrillo sostiene que existe una brecha entre lo que la ciudadanía espera (una reducción visible del crimen) y lo que realmente ocurre con las detenciones masivas. “Eso incluso lleva a cambiar el discurso. Ahora se dice que el objetivo es ahogar la economía criminal”.

El problema, añade, es que los delitos de alto impacto como homicidios y extorsiones son los que finalmente validan o desmienten la percepción pública. “La realidad no cambia: se desplaza en el tiempo o en el espacio”, señala. Para el exministro, la combinación de presión política, baja planificación y ausencia de procesos puede generar un efecto búmeran.

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