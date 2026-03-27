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Un juez dictó prisión preventiva contra veinte personas que fueron capturadas tras presuntamente simular un operativo, vestidos como militares, para intentar asaltar una empresa,
Un juez dictó prisión preventiva contra veinte personas que fueron capturadas tras presuntamente simular un operativo, para intentar asaltar una empresa.Cortesía

Falso operativo en Ecuador: Juez ordena prisión preventiva a 20 sospechosos de robo

Los sospechosos habrían simulado un operativo militar para asaltar una empresa en Tungurahua

Un juez dictó prisión preventiva contra veinte personas que fueron capturadas tras presuntamente simular un operativo, vestidos como militares, para intentar asaltar una empresa, informó el 26 de marzo la Fiscalía.

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La detención ocurrió la madrugada del miércoles 25 de marzo, luego de que las fuerzas de seguridad recibieran una alerta ciudadana que advertía sobre un asalto en curso en una empresa ubicada en el cantón Patate, en la provincia andina de Tungurahua.

Los uniformados acudieron al sitio para frustrar el hecho delictivo y se produjo un enfrentamiento armado, tras el cual lograron aprehender a los presuntos implicados. Según el Ministerio Público, durante el operativo la Policía incautó armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, inhibidores de señal, teléfonos móviles y prendas similares a las utilizadas por personal militar.

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Además, se decomisaron diez vehículos, de los cuales cuatro constaban como robados, mientras que los otros seis presentaban alteraciones en sus series alfanuméricas. 

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Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno catalogó como “terroristas”.

Pese a esta medida, 2025 se convirtió en el año más violento registrado en el país, con 9.252 homicidios.

Ante este escenario, el Gobierno anunció una "nueva fase" en la guerra contra el crimen organizado y, desde el 15 de marzo, implementó un toque de queda nocturno en cuatro provincias con altos índices de violencia, medida que estará vigente hasta finales de este mes.

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