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Capturados con EEUU
Llegaron a puerto los detenidos en operación conjunta con los Estados Unidos.CORTESÍA

Diez detenidos y 760 kilos de droga tras operativo en conjunto con los EE.UU.

La Armada del Ecuador trasladó al puerto de Manta a los implicados y el alcaloide, valorado en 19 millones de dólares

Diez ciudadanos ecuatorianos y 760 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, un cargamento valorado en 19 millones de dólares, arribaron al puerto de Manta este jueves 26 de marzo bajo custodia oficial. La aprehensión y el decomiso se ejecutaron durante una intervención marítima en aguas internacionales, trasladando ahora el proceso legal a la jurisdicción manabita.

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El abordaje preventivo fue ejecutado por efectivos de las Fuerzas Armadas mediante el Bloque de Seguridad. La operación requirió la coordinación de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Inteligencia Antinarcóticos (UIACE), y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

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Según reportan la Armada del Ecuador, gracias a los centros de operaciones de ambos países, un buque guardacostas estadounidense obtuvo la facultad legal de realizar la visita e inspección de una embarcación pesquera de bandera ecuatoriana

 Esta nave operaba acompañada por tres lanchas tipo fibra, una estructura logística comúnmente utilizada para el abastecimiento y traslado de sustancias ilícitas en alta mar.

Ahora, los diez aprehendidos y la droga incautada quedan a total disposición de las autoridades judiciales competentes.

En esta etapa, la Fiscalía asume el control de los indicios para el inicio de la instrucción.

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