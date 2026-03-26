Diez detenidos y 760 kilos de droga tras operativo en conjunto con los EE.UU.

La Armada del Ecuador trasladó al puerto de Manta a los implicados y el alcaloide, valorado en 19 millones de dólares

Llegaron a puerto los detenidos en operación conjunta con los Estados Unidos.

Diez ciudadanos ecuatorianos y 760 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, un cargamento valorado en 19 millones de dólares, arribaron al puerto de Manta este jueves 26 de marzo bajo custodia oficial. La aprehensión y el decomiso se ejecutaron durante una intervención marítima en aguas internacionales, trasladando ahora el proceso legal a la jurisdicción manabita.

Jurisdicción judicial en Manabí

El abordaje preventivo fue ejecutado por efectivos de las Fuerzas Armadas mediante el Bloque de Seguridad. La operación requirió la coordinación de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Inteligencia Antinarcóticos (UIACE), y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

LLEGAN A PUERTO APREHENDIDOS E INCAUTACIÓN DE DROGA COMO RESULTADO DE OPERACIÓN INTERNACIONAL CON ESTADOS UNIDOS pic.twitter.com/cMakbfQ0zk — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) March 26, 2026

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Según reportan la Armada del Ecuador, gracias a los centros de operaciones de ambos países, un buque guardacostas estadounidense obtuvo la facultad legal de realizar la visita e inspección de una embarcación pesquera de bandera ecuatoriana

Esta nave operaba acompañada por tres lanchas tipo fibra, una estructura logística comúnmente utilizada para el abastecimiento y traslado de sustancias ilícitas en alta mar.

Ahora, los diez aprehendidos y la droga incautada quedan a total disposición de las autoridades judiciales competentes.

En esta etapa, la Fiscalía asume el control de los indicios para el inicio de la instrucción.

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