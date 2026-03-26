EN VIVO | Francia vs Brasil HOY: Sigue aquí el partido amistoso en la Fecha FIFA

Las grandes potencias de Europa y Sudamérica se enfrentan en el primer duelo comprobatorio previo al Mundial 2026

El Gillette Stadium de Massachusetts será el escenario de un duelo que bien podría ser la final del próximo verano. A partir de las 15:00 (hora de Eucuador), Brasil y Francia se enfrentarán en un amistoso de lujo que servirá como termómetro definitivo para medir las aspiraciones de dos gigantes que aterrizan en Norteamérica con realidades opuestas, pero la misma ambición: la corona mundial.

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La Canarinha llega a este compromiso tras un proceso eliminatorio inusualmente turbulento, posiblemente el más discreto de su historia. Tras pasar por las manos de tres técnicos en cuatro años, la llegada de Carlo Ancelotti parece haber devuelto la calma al vestuario. Brasil cerró su clasificación en la quinta plaza de la Conmebol con 28 puntos, dejando atrás el amargo recuerdo de su primera derrota histórica como local en eliminatorias ante Argentina.

Sin embargo, el peso del escudo es innegable. Con un tridente ofensivo de miedo conformado por Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior, los pentacampeones buscan aceitar una maquinaria que no levanta el trofeo desde hace 24 años.

En la otra acera, Francia llega con la solidez de un proyecto de hierro. Bajo el mando de Didier Deschamps —quien afronta su tercer Mundial consecutivo— Les Bleus firmaron una clasificación impecable, sumando 16 de 18 puntos posibles en la UEFA.

Brasil vs Francia, partido amistoso internacional EN VIVO

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